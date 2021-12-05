"Я решу сам": В Австрии 40 тыс. человек вышли на улицы, протестуя против локдауна (фото, видео)

Также протестующие отстаивают свое право в отношении вакцинации, которая будет обязательна для всех граждан Австрии с февраля 2022.

В столице Австрии Вене прошли массовые протесты против введения в стране локдауна и планов обязательной вакцинации всех граждан в рамках противостояния пандемии COVID-19. Как сообщает агентство Reuters, в акции участвовали около 40 тысяч человек.

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Сообщается, что правительство Австрии заявило о введении обязательных прививок от коранвируса с февраля следующего года. Против этих мер жители столицы и других городов Австрии вышли на улицы Вены, чтобы принять участие в мирных протестных демонстрациях. В руках протестующие несли национальные флаги и плакаты с надписями: "Я буду решать сам", "Сделаю Австрию снова великой" и "Новые выборы".

"Я здесь, потому что я против принудительной вакцинации. Я за права человека, и нарушение прав человека должно быть остановлено", — сказал один из протестующих журналисту Reuters.

Также участники акции протестуют против общенационального локдауна, который введен в стране с 22 ноября. Людям запрещено покидать свои дома без уважительных причин, а все культурные и развлекательные мероприятия были отменены. Правительство планирует закончить локдаун 11 декабря, в зависимости от статистики заболеваемости и смертности от коронавируса.

Однако на улицы вышли не только протестующие против обязательной вакцинации. Сообщается, что около 1500 людей вышли с контрпротестами. Чтобы обеспечить правопорядок столичные власти задействовали около 1200 полицейских. Стало известно, что между протестующими и силовиками происходили стычки – некоторые участники акции запускали в полицейских фейерверки, те в свою очередь применяли перцовые баллончики.

Стоит также отметить, что в Австрии подготовили законопроект, согласно которому граждане, которые откажутся прививаться будут оштрафованы на 3,6 тыс евро. После этого им будет сделано приглашение, проигнорировав которое штраф буде увеличен до 7,2 тыс. евро. На третий отказ от вакцинации человеку грозит штраф в размере €3,6 тыс. или лишение свободы на четыре недели.

Ранее сообщалось, что новым главой правящей Австрийской народной партии (ÖVP) стал Министр внутренних дел Австрии, 49-летний Карл Нехаммер. Нехаммера назначили через день после того, как бывший канцлер Австрии Себастьян Курц, замешанный в коррупционном скандале, подал в отставку.