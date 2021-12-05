"Я вирішу сам": В Австрії 40 тис. людей вийшли на вулиці, протестуючи проти локдауна (фото, відео)

Також протестувальники відстоюють своє право щодо вакцинації, яка буде обов'язковою для всіх громадян Австрії з лютого 2022 року.

У столиці Австрії Відні відбулися масові протести проти запровадження в країні локдауну та планів обов'язкової вакцинації всіх громадян у рамках протистояння пандемії COVID-19. Як повідомляє агентство Reuters, в акції взяли участь близько 40 тисяч людей.

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Повідомляється, що уряд Австрії заявив про запровадження обов'язкових щеплень від коранвірусу з лютого наступного року. Проти цих заходів мешканці столиці та інших міст Австрії вийшли на вулиці Відня, щоб взяти участь у мирних протестних демонстраціях. У руках протестуючі несли національні прапори та плакати з написами: "Я вирішуватиму сам", "Зроблю Австрію знову великою" та "Нові вибори".

"Я тут, тому що я проти примусової вакцинації. Я за права людини, і порушення прав людини має бути зупинено", — сказав один із протестувальників журналісту Reuters.

Також учасники акції протестують проти загальнонаціонального локдауну, який запроваджено в країні з 22 листопада. Людям заборонено залишати свої будинки без поважних причин, а всі культурні та розважальні заходи було скасовано. Уряд планує закінчити локдаун 11 грудня, залежно від статистики захворюваності та смертності від коронавірусу.

Проте на вулиці вийшли не лише протестувальники проти обов'язкової вакцинації. Повідомляється, що близько 1500 людей вийшли із контрпротестами. Щоб забезпечити правопорядок столична влада задіяла близько 1200 поліцейських. Стало відомо, що між протестувальниками та силовиками відбувалися сутички – деякі учасники акції запускали у поліцейських феєрверки, ті у свою чергу застосовували перцеві балончики.

Варто також зазначити, що в Австрії підготували законопроект, згідно з яким громадяни, які відмовляться щеплюватися, будуть оштрафовані на 3,6 тис євро. Після цього їм буде зроблено запрошення, проігнорувавши яке штраф буде збільшено до 7,2 тис. євро. На третю відмову від вакцинації людині загрожує штраф у розмірі 3,6 тис. євро або позбавлення волі на чотири тижні.

Раніше повідомлялося, що новим головою правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) став Міністр внутрішніх справ Австрії, 49-річний Карл Нехаммер. Нехаммера призначили через день після того, як колишній канцлер Австрії Себастьян Курц, замішаний у корупційному скандалі, подав у відставку.