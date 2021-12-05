Пьяный экипаж. Российский сухогруз едва не сел на мель возле Гданьска
Польские пограничники обнаружили, что капитан и двое членов команды судна были в нетрезвом состоянии — в их крови нашли 1-1,5 промилле.
Российский сухогруз "Руслана" был задержан рано утром в воскресенье польскими пограничниками в Балтийском море недалеко от Гданьска. Судно, принадлежащее компании "Трансфлот", вышло из Клайпеды и со скоростью 11 узлов шло прямо в направлении пляжа на Собешевском острове в Гданьске за пределами обозначенного маршрута. Об этом сообщает польский специализированный морской портал.
Отмечается, что на запрос польской пограничной службы экипаж сухогруза не реагировал, поэтому для перехвата судна отправили пару скоростных пограничных катеров и быстроходное спасательное судно.
Сухогруз чуть не сел на мель, в последний момент успев развернуться на 180 градусов в километре от пляжа.
"Российское судно "Руслана" находилось на волосок от захода на мель у берегов Собешевского острова. Потребовалось вмешательство сотрудников Пограничной стражи…" — сказано в сообщении.
Причиной отклонения от заданного курса, по словам польских патрульных, стали действия капитана и двух членов команды корабля, которые находились в состоянии алкогольного опьянения — в крови у капитана и его помощников нашли 1-1,5 промилле. Все трое – российские граждане, сейчас пребывают в Гдыне, где из-за произошедшего Морскон правление начало разбирательство.
Согласно информации портала Marine Traffic, судно находится сейчас в порту на якорной стоянке порта Гданьска, где проходит мелкий ремонт.
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