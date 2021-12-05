Пьяный экипаж. Российский сухогруз едва не сел на мель возле Гданьска

Польские пограничники обнаружили, что капитан и двое членов команды судна были в нетрезвом состоянии — в их крови нашли 1-1,5 промилле.

Российский сухогруз "Руслана" был задержан рано утром в воскресенье польскими пограничниками в Балтийском море недалеко от Гданьска. Судно, принадлежащее компании "Трансфлот", вышло из Клайпеды и со скоростью 11 узлов шло прямо в направлении пляжа на Собешевском острове в Гданьске за пределами обозначенного маршрута. Об этом сообщает польский специализированный морской портал.

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Отмечается, что на запрос польской пограничной службы экипаж сухогруза не реагировал, поэтому для перехвата судна отправили пару скоростных пограничных катеров и быстроходное спасательное судно.

[ + – ] Движение российского сухогруза "Руслана" в водах возле Гданьска

Сухогруз чуть не сел на мель, в последний момент успев развернуться на 180 градусов в километре от пляжа.

"Российское судно "Руслана" находилось на волосок от захода на мель у берегов Собешевского острова. Потребовалось вмешательство сотрудников Пограничной стражи…" — сказано в сообщении.

Причиной отклонения от заданного курса, по словам польских патрульных, стали действия капитана и двух членов команды корабля, которые находились в состоянии алкогольного опьянения — в крови у капитана и его помощников нашли 1-1,5 промилле. Все трое – российские граждане, сейчас пребывают в Гдыне, где из-за произошедшего Морскон правление начало разбирательство.

Согласно информации портала Marine Traffic, судно находится сейчас в порту на якорной стоянке порта Гданьска, где проходит мелкий ремонт.

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