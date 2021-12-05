П'яний екіпаж. Російський суховантаж мало не сів на мілину біля Гданська

Польські прикордонники виявили, що капітан та двоє членів команди судна були у нетверезому стані – у їхній крові знайшли 1-1,5 проміле.

Російське суховантажне судно "Руслана" було затримано рано вранці в неділю польськими прикордонниками в Балтійському морі неподалік Гданська. Судно, що належить компанії "Трансфлот", вийшло з Клайпеди і зі швидкістю 11 вузлів йшло прямо у напрямку пляжу на Собешівському острові в Гданську за межами зазначеного маршруту. Про це повідомляє польський спеціалізований морський портал.

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Зазначається, що на запит польської прикордонної служби екіпаж суховантажу не реагував, тому для перехоплення судна відправили пару швидкісних прикордонних катерів та швидкохідне рятувальне судно.

[ + – ] Рух російського суховантажу "Руслана" у водах біля Гданська

Суховантаж мало не сів на мілину, в останній момент встигнувши розвернутися на 180 градусів за кілометр від пляжу.

"Російське судно "Руслана" знаходилося на волосок від заходу на мілину біля берегів Собешевського острова. Було потрібне втручання співробітників Прикордонної варти…" — сказано в повідомленні.

Причиною відхилення від заданого курсу, за словами польських патрульних, стали дії капітана та двох членів команди корабля, які перебували у стані алкогольного сп'яніння – у крові капітана та його помічників знайшли 1-1,5 проміле. Всі троє — російські громадяни, зараз перебувають у Гдині, де через те, що відбулося, правління Морскон почало розгляд справи.

Згідно з інформацією порталу Marine Traffic, судно знаходиться зараз на якірній стоянці у порту Гданська, де проходить дрібний ремонт.

Нагадаємо, що в Чорноморському порту судно для перевезення генеральних вантажів HAKSA врізалося в причал. Під час інциденту люди не постраждали.

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