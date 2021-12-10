В Новой Зеландии запретят продажу сигарет всем тем, кто родился после 2008

Таким образом, молодые люди Новой Зеландии никогда в жизни не смогут легально приобрести сигареты и другие табачные изделия.

Власти Новой Зеландии заявили о планах запретить продажу сигарет всем тем, кто родился после 2008 года. Это шаг является частью широкомасштабной борьбы с курением в стране, инициатором которой выступает министерство здравоохранения Новой Зеландии – сообщает BBC.

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"Мы хотим быть уверены, что молодые люди никогда не начнут курить", — сказала заместитель министра здравоохранения страны Айши Верралл, уточнив при этом, что законопроект внесут в парламент в 2022 году, где Лейбористская партия премьер-министра Джасинды Ардерн имеет монобольшинство.

После вступления закона в силу все, кто родился после 2008 года, не смогут покупать сигареты или табачные изделия в течение всей свое жизни.

Медики и другие эксперты в области здравоохранения приветствовали передовую реформу, благодаря которой Новая Зеландия станет первой страной в мире с самым низким уровнем курения табачных изделий.

Однако некоторые эксперты предупреждают о том, что полный запрет курения, который планируется ввести в стране уже в 2025 году, может создать черный рынок табака. Чтобы этого не произошло правительство намерено задействовать больше ресурсов для обеспечения пограничного контроля.

На данный момент в Новой Зеландии уже рассмотрены ряд законопроектов, которые помогут отказаться от курения в будущем: снижение уровня никотина в сигаретах, запрет на использование в сигаретах неразлагаемых фильтров и ограничение мест для продажи табака.

Известно, что в Новой Зеландии курит около 13% всего населения – это 650 тыся из 5 миллионов человек. По некоторым данным курение является причиной каждой четвертой смерти от рака в стране.

Ранее сообщалось, что в Великобритании производителей табачных изделий могут обязать наносить на каждой сигарете надпись "курение убивает". Политики предполагают, что благодаря этому у британцев и, в первую очередь, молодых людей, будет меньше соблазна начать курить.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет курения электронных сигарет в общественных местах. Согласно проекту закона, электронные сигареты и устройства для нагрева табака нельзя будет использовать в общественных местах и на работе.