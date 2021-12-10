У Новій Зеландії заборонять продаж цигарок усім тим, хто народився після 2008 року

Так молоді люди Нової Зеландії ніколи в житті не зможуть легально придбати сигарети й інші тютюнові вироби.

Влада Нової Зеландії заявила про плани заборонити продаж цигарок усім тим, хто народився після 2008 року. Цей крок є частиною широкомасштабної боротьби з курінням у країні, ініціатором якої є міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії — повідомляє BBC.

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"Ми хочемо бути впевнені, що молоді люди ніколи не почнуть курити", — сказала заступниця міністра охорони здоров'я країни Айші Верралл, уточнивши при цьому, що законопроєкт внесуть до парламенту 2022 року, де лейбористська партія прем'єр-міністрині Джасінди Ардерн має монобільшість.

Після набуття чинності законом усі, хто народився після 2008 року, не зможуть купувати сигарети або тютюнові вироби протягом усього свого життя.

Медики й інші експерти в галузі охорони здоров'я схвалили передову реформу, завдяки якій Нова Зеландія стане першою країною світу з найнижчим рівнем куріння тютюнових виробів.

Проте деякі експерти попереджають про те, що повна заборона куріння, яку планується запровадити в країні вже в 2025 році, може створити чорний ринок тютюну. Щоб цього не сталося, уряд має намір залучити більше ресурсів для забезпечення прикордонного контролю.

Наразі в Новій Зеландії вже розглянуто низку законопроєктів, які допоможуть відмовитися від куріння в майбутньому: зниження рівня нікотину в цигарках, заборона використання в цигарках фільтрів, що не розкладаються, та обмеження місць для продажу тютюну.

Відомо, що в Новій Зеландії курить майже 13% усього населення — це 650 тис. із 5 мільйонів людей. За деякими даними, куріння є причиною кожної четвертої смерті від раку в країні.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії виробників тютюнових виробів можуть зобов'язати наносити на кожній цигарці напис "куріння вбиває". Політики припускають, що завдяки цьому в британців і, насамперед, молодих людей, буде менше спокуси почати курити.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону куріння електронних сигарет у громадських місцях. Відповідно до проєкту закону, електронні сигарети та пристрої для нагрівання тютюну не можна буде використовувати у громадських місцях і на роботі.