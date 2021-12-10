"Чистое шарлатанство, он убежит в Брюссель": президент Хорватии отругал премьера за визит в Украину

По мнению президента Хорватии, визит премьера в Киев на фоне напряженности на российско-украинской границе ставит Хорватию "в неудобное положение".

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал премьер-министра страны Андрея Пленковича "шарлатаном" за его визит в Украину на фоне военной напряженности на границе с Россией. Об этом Миланович сказал на пресс-конференции 9 декабря, его процитировал телеканал N1.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Андреем Пленковичем в Киеве 8 декабря. Они подписали декларацию о европейской перспективе Украины. Документ носит чисто формальный характер и лишь поддерживает инициативы Украины, а также ход реформ.

[ + – ] По словам Пленковича, у Хорватии "свои отношения" с Украиной Фото: president.gov.ua

"Я симпатизирую Украине, я не ненавижу Россию. Довольно неудобное положение. Но 100 тысяч российских солдат сейчас находятся на границе с Украиной, и неизвестно, что будет завтра", – пояснил Миланович свою позицию.

В случае военной агрессии Пленкович сбежит в Брюссель, а хорватские солдаты этого сделать не смогут, добавил хорватский лидер.

Миланович призвал украинцев не обижаться на него, но сказал, что все это – "ужасно серьезные вещи".

"Для меня это чистое шарлатанство. У меня есть симпатия и сочувствие. Это непросто, история намного сложнее", – заявил он.

"Это не отношения против России". Что президенту ответил Пленкович?

Хорватский премьер заявление Милановича назвал "успехом".

"Если он так сказал, это очередной успех. Он в прекрасной форме. Наши украинские друзья будут в восторге от такого заявления президента Хорватии", – отметил Пленкович.

После этого глава правительства поздравил президента с высказываниями, которые "приносят славу хорватской внешней политике".

По его словам, у Хорватии ведется политический диалог с Россией и экономическое сотрудничество.

"Наши отношения с Украиной — это не отношения против России. Мы знаем их позиции, у нас свои отношения с Украиной", – резюмировал Пленкович.

По данным американской разведки, Москва может вторгнуться в Украину на нескольких фронтах в начале 2022 года. В этом будут участвовать до 175 тысяч военных.

О наращивании военной мощи на границе с Украиной предупреждал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пригрозил России "серьезными последствиями" за это.

В Генштабе Вооруженных сил РФ опровергали информацию о подготовке военного вторжения в Украину. "Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — рутинная практика для вооруженных сил любого государства", — отмечал глава ведомства Валерий Герасимов.