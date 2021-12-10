"Чисте шарлатанство, він утече до Брюсселя": президент Хорватії лаяв прем'єра за візит до України

На думку президента Хорватії, візит прем'єра до Києва на тлі напруженості на російсько-українському кордоні ставить Хорватію в незручне становище.

Президент Хорватії Зоран Миланович назвав прем'єр-міністра країни Андрія Пленковича "шарлатаном" за його візит до України на фоні військової напруги на кордоні з Росією. Про це сказав Миланович на пресконференції 9 грудня, його процитував телеканал N1.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Андрієм Пленковичем у Києві 8 грудня. Вони підписали декларацію про європейську перспективу України. Документ має суто формальний характер і лише підтримує ініціативи України, а також перебіг реформ.

[ + – ] За словами Пленковича, у Хорватії "свої відносини" з Україною Фото: president.gov.ua

"Я симпатизую Україні, я не ненавиджу Росію. Досить незручне становище. Але 100 тисяч російських солдатів зараз перебувають на кордоні з Україною, і невідомо, що буде завтра", – пояснив Миланович свою позицію.

У разі військової агресії Пленкович втече до Брюсселя, а хорватські солдати цього не зможуть зробити, додав хорватський лідер.

Миланович закликав українців не ображатись на нього, але сказав, що все це – "жахливо серйозні речі".

"Для мене це чисте шарлатанство. У мене є симпатія та співчуття. Це непросто, історія набагато складніша", – заявив він.

"Це не відносини проти Росії". Що президентові відповів Пленкович?

Хорватський прем'єр заяву Милановича назвав "успіхом".

"Якщо він так сказав, це черговий успіх. Він у чудовій формі. Наші українські друзі будуть у захваті від такої заяви президента Хорватії", – зазначив Пленкович.

Після цього глава уряду привітав президента з висловлюваннями, які "приносять славу хорватській зовнішній політиці".

За його словами, у Хорватії ведеться політичний діалог із Росією й економічна співпраця.

"Наші відносини з Україною — це не відносини проти Росії. Ми знаємо їхні позиції, ми маємо свої відносини з Україною", – резюмував Пленкович.

За даними американської розвідки, Москва може вторгнутися в Україну на кількох фронтах на початку 2022 року. У цьому братимуть участь до 175 тисяч військових.

Про нарощування військової сили на кордоні з Україною попереджав і держсекретар США Ентоні Блінкен. Він погрожував Росії "серйозними наслідками" за це.

У Генштабі Збройних сил РФ спростовували інформацію щодо підготовки військового вторгнення в Україну. "Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки — рутинна практика для збройних сил будь-якої держави", — зазначав голова відомства Валерій Герасимов.