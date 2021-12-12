Российский лайнер изменил курс из-за НЛО около Сочи
Встреча с неизвестным воздушным судном грозила авиакатастрофой из-за чего вмешаться пришлось диспетчерам. Неизвестный самолет так и не вышел на связь.
В России самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, изменил маршрут, чтобы не столкнуться с неопознанным воздушным судном. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
На борту лайнера находилось более 160 человек. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить о произошедшем.
Инцидент произошел в 50 километрах от берега, самолет "Уральских авиалиний" скорректировал курс над Черным морем.
ТАСС пишет, что во время инцидента на посадку в Сочи заходили сразу два пассажирских рейса, в итоге все приземлились удачно.
Источники РБК в сфере авиации утверждают, что неизвестный самолет пролетал в районе маршрута лайнеров гражданской авиации. Воздушное судно не вышло на связь с диспетчерами регионального центра Единой системы организации воздушного движения в Ростове.
Диспетчеры вынужденно изменили курс лайнера "Уральских авиалиний" (Екатеринбург — Сочи) и самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Сочи.
На борту первого были 147 пассажиров и семь членов экипажа, на борту второго — 159 пассажиров и шесть членов экипажа.
Похожий инцидент произошел над Черным морем на прошлой неделе. Гражданский самолет из Тель-Авива сменил курс, чтобы не столкнуться с иностранным самолетом-разведчиком.
Экипаж получил сигнал об опасном сближении и вынужден был снизиться на 500 метров. Самолет-разведчик не отвечал на запросы диспетчеров и хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации.
Напомним, что в ноябре этого года самолет Ан-12 потерпел крушение под Иркутском. На борту судна были граждане России, Беларуси и Украины.
В сентябре в Иркутской области во время повторного захода на посадку рухнул пассажирский самолет L-410, выполнявший рейс "Иркутск-Казачинское".