Российский лайнер изменил курс из-за НЛО около Сочи

Встреча с неизвестным воздушным судном грозила авиакатастрофой из-за чего вмешаться пришлось диспетчерам. Неизвестный самолет так и не вышел на связь.

В России самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, изменил маршрут, чтобы не столкнуться с неопознанным воздушным судном. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

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На борту лайнера находилось более 160 человек. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить о произошедшем.

Инцидент произошел в 50 километрах от берега, самолет "Уральских авиалиний" скорректировал курс над Черным морем.

[ + – ] Неизвестное воздушное судно не выходило на связь

ТАСС пишет, что во время инцидента на посадку в Сочи заходили сразу два пассажирских рейса, в итоге все приземлились удачно.

Источники РБК в сфере авиации утверждают, что неизвестный самолет пролетал в районе маршрута лайнеров гражданской авиации. Воздушное судно не вышло на связь с диспетчерами регионального центра Единой системы организации воздушного движения в Ростове.

Диспетчеры вынужденно изменили курс лайнера "Уральских авиалиний" (Екатеринбург — Сочи) и самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Сочи.

[ + – ] Самолет "Аэрофлота" летел в Сочи

На борту первого были 147 пассажиров и семь членов экипажа, на борту второго — 159 пассажиров и шесть членов экипажа.

Похожий инцидент произошел над Черным морем на прошлой неделе. Гражданский самолет из Тель-Авива сменил курс, чтобы не столкнуться с иностранным самолетом-разведчиком.

Экипаж получил сигнал об опасном сближении и вынужден был снизиться на 500 метров. Самолет-разведчик не отвечал на запросы диспетчеров и хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации.

Напомним, что в ноябре этого года самолет Ан-12 потерпел крушение под Иркутском. На борту судна были граждане России, Беларуси и Украины.

В сентябре в Иркутской области во время повторного захода на посадку рухнул пассажирский самолет L-410, выполнявший рейс "Иркутск-Казачинское".