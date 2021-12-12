Російський літак змінив курс через НЛО біля Сочі

Зустріч із невідомим повітряним судном загрожувала авіакатастрофою, диспетчери вимушено змінили курс двох пасажирських лайнерів.

У Росії літак, що летів з Єкатеринбурга до Сочі, змінив маршрут, щоб не зіткнутися з невідомим повітряним судном. Про це повідомив Слідчий комітет РФ.

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На борту лайнера перебувало понад 160 людей. Голова Слідкому Олександр Бастрикін доручив виконувачу обов'язків керівника Західного міжрегіонального слідчого управління на транспорті Павлу Вименцю доповісти про те, що сталося.

Інцидент стався за 50 кілометрів від берега, літак "Уральських авіаліній" скоригував курс над Чорним морем.

[ + – ] Невідоме повітряне судно не виходило на зв'язок

ТАРС пише, що під час інциденту на посадку в Сочі заходили відразу два пасажирські рейси, у результаті всі приземлилися успішно.

Джерела РБК у сфері авіації стверджують, що невідомий літак пролітав у районі маршруту лайнерів цивільної авіації. Повітряне судно не вийшло на зв'язок із диспетчерами регіонального центру Єдиної системи організації повітряного руху у Ростові.

Диспетчери вимушено змінили курс лайнера "Уральських авіаліній" (Єкатеринбург — Сочі) та літака "Аерофлоту", що летів із Москви до Сочі.

[ + – ] Літак "Аерофлоту" летів у Сочі

На борту першого були 147 пасажирів та сім членів екіпажу, на борту другого — 159 пасажирів та шість членів екіпажу.

Схожий інцидент стався над Чорним морем минулого тижня. Цивільний літак із Тель-Авіва змінив курс, щоб не зіткнутися з іноземним літаком-розвідником.

Екіпаж отримав сигнал про небезпечне зближення та змушений був знизитися на 500 метрів. Літак-розвідник не відповідав на запити диспетчерів та хаотично перетинав встановлені траси цивільної авіації.

Нагадаємо, що в листопаді цього року літак Ан-12 зазнав аварії під Іркутськом. На борту судна були громадяни Росії, Білорусі та України.

У вересні в Іркутській області під час повторного заходу на посадку впав пасажирський літак L-410, що виконував рейс "Іркутськ-Козачинське".