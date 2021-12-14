Компания Alibaba уволила сотрудницу, обвинившую своего босса в изнасиловании

Также работы лишился сам обвиняемый в насилии и еще десять человек, допустивших утечку информации об инциденте

Китайский торговый гигант уволил сотрудницу по имени Чжоу, которая в августе обвинила своего начальника и клиента компании в сексуальном насилии. Против мужчин было возбуждено уголовное производство, но в сентябре его закрыли за отсутствием состава преступления, пишет Bloomberg.

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Преступление, со слов Чжоу, произошло в ходе рабочей поездки коллег. Вечером она, старший менеджер по имени Ван и клиент компании употребляли спиртное, а после ужина устроили вечеринку. В результате "пьяной ночи", как сообщает France 24, мужчины якобы напали и изнасиловали Чжоу.

Женщина сообщила об этом своему руководству после возвращения из командировки, но те никак не отреагировали. Тогда пострадавшая взяла дело в свои руки и развернула баннер в офисном кафетерии : "Менеджер компании изнасиловал подчиненную, а всем наплевать!". После Чжоу записала соответствующее видео и выложила его на внутреннем корпоративном ресурсе. Также она описала ситуацию в социальных медиа. Внутри компании и в китайских соцсетях стало назревать возмущение и руководство Alibaba вынуждено было отреагировать.

"Alibaba Group придерживается политики абсолютной нетерпимости к сексуальному насилию, и обеспечение безопасности для всех наших сотрудников — наш приоритет", — заявили в корпорации.

Руководство уволило Вана и сообщило сотрудникам в служебной записке что вводит в действие политику борьбы с сексуальными домогательствами. Для этого они создадут специальный канал коммуникации, по которому можно будет уведомить о подобных случаях. Два старших менеджера подали в отставку из-за того, что бездействовали после заявления Чжоу.

Однако, в сентябре правоохранители пришли к выводу, что в его действиях мужчин не было состава уголовного преступления. По их версии, речь идет о "насильственном непристойном поведении". Максимальное наказание за такое нарушение в Китае составляет 15 суток ареста. Полиция также опровергла часть заявлений Чжоу. Например, ее утверждение, что она нашла открытую пачку презервативов под кроватью в отельном номере.

После этого Alibaba уволила Чжоу, заявив, что ее первоначальное ложное обвинение нарушает кодекс поведения компании. В письме об увольнении, которое Чжоу получила в ноябре, компания обвинила сотрудницу в лжесвидетельстве, приведшем к негативным юридическим последствиям для корпорации. За утечку информации об инциденте было уволено еще 10 сотрудников.

Дело Чжоу — не первый сексуальный скандал с участием китайских влиятельных лиц.

Последний громкий случай связан со звездой тенниса Пэн Шуай, которая в ноябре обвинила бывшего китайского вице-премьера Чжан Гаоли в сексуальном насилии.

Обвинения Пэн, опубликованные на китайской платформе микроблогов Weibo, были сняты цензурой в считанные минуты. С тех пор трехкратная олимпийская чемпионка исчезла из поля зрения общественности, что вызвало озабоченность всего мира и призывы администрации президента США Джо Байдена и Управления ООН по правам человека "предоставить независимые и поддающиеся проверке доказательства ее местонахождения".

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