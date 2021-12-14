Компанія Alibaba звільнила співробітницю, яка звинуватила свого боса у зґвалтуванні

Також роботу втратив сам обвинувачений у насильстві та ще десять осіб, які допустили витік інформації про інцидент

Китайський торговельний гігант звільнив співробітницю на ім'я Чжоу, яка в серпні звинуватила свого начальника та клієнта компанії в сексуальному насильстві. Проти чоловіків було порушено кримінальне провадження, але у вересні його закрили за відсутністю складу злочину, пише Bloomberg.

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Злочин, за словами Чжоу, стався під час робочої поїздки колег. Увечері вона, старший менеджер на ім'я Ван і клієнт компанії вживали спиртне, а після вечері влаштували вечірку. В результаті "п'яної ночі", як повідомляє France 24, чоловіки нібито напали на Чжоу та зґвалтували.

Жінка повідомила про це керівництво після повернення з відрядження, але ті ніяк не відреагували. Тоді постраждала взяла справу у свої руки та розгорнула банер в офісному кафетерії: "Менеджер компанії зґвалтував підлеглу, а всім начхати!". Після Чжоу записала відповідне відео та виклала його на внутрішньому корпоративному ресурсі. Також вона описала ситуацію в соціальних медіа. Усередині компанії та в китайських соцмережах стало назрівати обурення, і керівництво Alibaba змушене було відреагувати.

"Alibaba Group дотримується політики абсолютної нетерпимості до сексуального насильства, і безпека для всіх наших співробітників — наш пріоритет", — заявили в корпорації.

Керівництво звільнило Вана та повідомило співробітникам у службовій записці, що вводить у дію політику боротьби з сексуальними домаганнями. Для цього вони створять спеціальний канал комунікації, яким можна буде повідомити про подібні випадки. Два старших менеджери подали у відставку через те, що не діяли після заяви Чжоу.

Проте у вересні правоохоронці дійшли висновку, що в його діях чоловіків не було складу кримінального правопорушення. За їхньою версією, йдеться про "насильницьку непристойну поведінку". Максимальне покарання за таке порушення в Китаї становить 15 діб арешту. Поліція також спростувала частину заяв Чжоу. Наприклад, її твердження, що вона знайшла відкриту пачку презервативів під ліжком у готельному номері.

Після цього Alibaba звільнила Чжоу, заявивши, що її початкове помилкове звинувачення порушує кодекс поведінки компанії. У листі про звільнення, яке Чжоу отримала в листопаді, компанія звинуватила співробітницю в лжесвідченні, що призвело до негативних юридичних наслідків для корпорації. За витік інформації про інцидент було звільнено ще 10 працівників.

Справа Чжоу – не перший сексуальний скандал за участю китайських впливових осіб.

Останній гучний випадок пов'язаний із зіркою тенісу Пен Шуай, яка в листопаді звинуватила колишнього китайського віцепрем'єра Чжан Гаолі в сексуальному насильстві.

Звинувачення Пен, опубліковані на китайській платформі мікроблогів Weibo, були зняті цензурою в лічені хвилини. З того часу триразова олімпійська чемпіонка зникла з поля зору громадськості, що викликало занепокоєння всього світу та заклики адміністрації президента США Джо Байдена й Управління ООН із прав людини "надати незалежні докази її місцезнаходження, які піддаються перевірці".

Раніше Фокус повідомляв про білоруського телеведучого, який побажав президентці Єврокомісії бути зґвалтованою.

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