"Щоб тебе зґвалтували!", – білоруський ведучий Азарьонок президентці Єврокомісії

Телеведучий побажав Урсулі фон дер Ляйєн "відчути на собі гуманізм литовців" після її заяви на підтримку Вільнюса щодо мігрантів.

Заява президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про підтримку Литви у протистоянні гібридній атаці, організованій режимом білоруського президента Олександра Лукашенка, викликала гнівну реакцію з боку одного з найскандальніших пропагандистів Білорусі, журналіста Григорія Азарьонка, й у своїй програмі "Таємні пружини політики 2.0" він не пошкодував образ на адресу європейських політиків.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Що являють собою сучасні політики Заходу? Особливо різні єврокомісари. Їх ніхто ніколи не вибирав. Ніхто не знає їх до появи в політиці і забувають одразу ж після закінчення терміну. Звідки вони з'являються, громадяни теж не здогадуються. Це бездітні, несімейні, збочені гомункули. Нейросітка, що загрузла в педофілічних оргіях і сатанинських ритуалах. Їм чуже хоч якесь співчуття, вони не відчувають жодного милосердя, вони не розуміють шляхетності. Ці копрофіли знають тільки владу, багатство і свої збочення. А тому не варто дивуватися, що вони будуть холоднокровно і жорстоко вбивати людей, при цьому лицемірно і гидко посилаючи своїх тхорів лити сльози про всякі там Куропати і Голодомори", – розійшовся телеведучий.

Далі він процитував слова голови Єврокомісії про те, що Литва гуманно і рішуче справляється з гуманітарною кризою, і перейшов до прямих образ Урсули фон дер Ляйєн, назвавши її Уршулею:

"Уршуля, ти не людина, не жінка, ти істота, смердючий гній. Бажаю тобі і всій твоїй Єврокомісії на собі відчути литовський гуманізм. Щоб тебе зґвалтували, побили по голові, по грудях, по спині до непритомності, а потім засунули у спальний мішок і викинули на білоруський кордон, і щоб негуманні білоруські лікарі встигли тебе знайти і врятувати твоє нікчемне життя, щоб ти знову зійшла на трибуну і ще раз похвалила литовський режим. Тому що всі ви божевільні!".

[ + – ] Білоруський пропагандист не підбирав слів на адресу європейських чиновників

Як відомо, Урсула фон дер Ляйєн разом із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вільнюсі зустрілася з президентом Литви Гітанасом Науседою, запевнивши його у повній солідарності ЄС з Литвою, Польщею та Латвією у цей дуже складний час.

За підсумками бесіди президент Єврокомісії опублікувала офіційну заяву, де наголосила, що атака, організована режимом Лукашенка, який зібрав на кордоні з Польщею тисячі мігрантів, "ставить під загрозу життя ні в чому не винних мирних жителів, які заманюються на кордон із Білоруссю хибними обіцянками".

"Литва відповіла на цю гібридну атаку гуманним та твердим чином. Європейський Союз продовжує підтримувати вас", – говориться у заяві. Мова про підтримку обладнанням для ефективного управління кордоном у тісній співпраці з провідними європейськими агентствами та фінансову допомогу, санкції, якщо вони знадобляться для стримування Лукашенка, боротьбу з дезінформацією тощо.

"Оскільки гібридні загрози стають все гострішими, нам необхідно вивести нашу співпрацю на новий рівень. Ось чому ми працюємо з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом над новою Спільною декларацією ЄС-НАТО. Наша мета – оновити та посилити нашу політичну відданість дуже міцному партнерству ЄС-НАТО. І ми єдині з Литвою", – наголосила єврокомісар.

Нагадаємо, щоб уникнути масового потрапляння мігрантів до Євросоюзу Литва зайнялася спорудженням огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. У відповідь на це білоруське керівництво вирішило помститися Вільнюсу за підтримку сторони опозиції шляхом провокації збільшення кількості біженців з країн Африки, Азії та Близького Сходу.