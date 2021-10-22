ЄС анонсував нові санкції проти Білорусі через мігрантську кризу

Поведінка білоруського режиму, як розповіла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, розглядається як гібридна атака. Тому чиновники мають намір серйозно взятися за контроль зовнішніх кордонів.

Європейський Союз заявив про те, що займається підготовкою нових санкцій проти Білорусі через те, що країна спонсорує мігрантську кризу. Про це йдеться в документі, опублікованому за результатами саміту Європейської ради.

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У документі наголошується, що Євросоюз виступає проти будь-яких спроб третіх країн використовувати мігрантів у політичних цілях і засуджує подібні гібридні атаки.

"ЄС продовжуватиме чинити опір гібридній атаці, яка була задіяна білоруським режимом, включаючи прийняття у найближчому майбутньому запобіжних заходів стосовно фізичних і юридичних осіб" — зазначається в заяві.

Водночас ЄС, як і раніше, серйозно налаштований, щоб забезпечити ефективний контроль на зовнішніх кордонах.

Також повідомляється, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції саміту розповіла, що ЄС розглядає поведінку білоруського режиму як гібридну атаку і продовжить свій тиск на режим Лукашенка.

"Ми готові вивчити тему щодо застосування нових санкцій, яка стосуватиметься не тільки юридичних осіб, а й цілих компаній", — повідомила вона.

Що за ситуація з мігрантами?

Як відомо, ситуація, що склалася на кордоні Білорусі та країн Прибалтики, досить неспокійна. Естонія, Латвія, Польща і Литва вже протягом декількох місяців виявляють тисячі спроб нелегального проникнення на їх територію з боку Білорусі.

Вони заявляють, що Мінськ використовує проти Євросоюзу нелегальних мігрантів як зброю в гібридній війні. Зокрема, Латвія продовжила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.

Варто ще згадати, що білоруський парламент проголосував за призупинення дії угоди з ЄС про повернення мігрантів. Щоб запобігти масовому поширенню мігрантів до Євросоюзу Литва розпочала спорудження паркану з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.

Раніше Фокус писав, що недавно влада Білорусі прийняла рішення помститися Вільнюсу за підтримку опозиції, методом провокації збільшення кількості біженців з країн Африки, Азії і Близького Сходу.