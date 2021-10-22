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ЕС анонсировал новые санкции против Беларуси из-за мигрантского кризиса

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ЕС, флаг, небо, фото
мигранты

Поведение белорусского режима, как рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, рассматривается как гибридная атака. Поэтому чиновники намерены всерьез взяться за контроль внешних границ.

Европейский Союз заявил о том, что занимается подготовкой новых санкций против Беларуси из-за того, что страна спонсирует мигрантский кризис. Об этом говорится в документе, опубликованном по результатам саммита Европейского совета.

В документе отмечается, что Евросоюз выступает против каких-либо попыток третьих стран использовать мигрантов в политических целях и осуждает подобные гибридные атаки.

"ЕС будет продолжать оказывать сопротивление гибридной атаке, которая была задействована белорусским режимом, включая принятия в ближайшем будущем мер пресечения в отношении физических и юридических лиц" — отмечается в заявлении.

В то же время ЕС по-прежнему серьезно настроен, дабы обеспечить эффективный контроль на внешних границах.

Также сообщается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции саммита рассказала, что ЕС рассматривает поведение белорусского режима как гибридную атаку и продолжит свое давление на режим Лукашенко.

"Мы готовы изучить тему по применению новых санкций, которая будет касаться не только юридических лиц, но и целых компаний", — сообщила она.

Что за ситуация с мигрантами?

Как известно, ситуация, сложившаяся на границе Беларуси и стран Прибалтики довольно беспокойная. Эстония, Латвия, Польша и Литва уже на протяжении нескольких месяцев обнаруживают тысячи попыток нелегального проникновения на их территорию со стороны Беларуси.

Они заявляют, что Минск использует против Евросоюза нелегальных мигрантов в качестве оружия в гибридной войне. В частности, Латвия продолжила режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

Стоит еще упомянуть, что белорусский парламент проголосовал за приостановление действия соглашения с ЕС о возвращении мигрантов. Дабы предотвратить массовое распространения мигрантов в Евросоюз Литва занялась сооружением забора из колючей проволоки на границе с Беларусью.

Ранее Фокус писал, что недавно власти Беларуси приняли решение отомстить Вильнюсу за поддержку стороны оппозиции, методом провокации увеличения количества беженцев из стран Африки, Азии и Ближнего Востока.