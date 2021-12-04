"Чтобы тебя изнасиловали!", – белорусский ведущий Азаренок президенту Еврокомиссии

Телеведущий пожелал Урсуле фон дер Ляйен "почувствовать на себе гуманизм литовцев" после ее заявления в поддержку Вильнюса в вопросе мигрантов.

Заявление президентши Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Литвы в противостоянии гибридной атаке, организованной режимом белорусского президента Александра Лукашенко, вызвало гневную реакцию со стороны одного из самых скандальных пропагандистов Беларуси, журналиста Григория Азаренка, и в своей программе "Тайные пружины политики 2.0" он не поскупился на оскорбления в адрес европейских политиков.

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"Что представляют собой современные политики Запада? Особенно разные еврокомиссары. Их никто никогда не выбирал. Никто не знает их до появления в политике и забывают сразу же по истечении срока. Откуда они появляются, граждане тоже не догадываются. Это бездетные, несемейные, извращенные гомункулы. Нейросеть, погрязшая в педофилических оргиях и сатанинских ритуалах. Им чуждо хоть какое-нибудь сострадание. Они не чувствуют никакого милосердия. Они не понимают благородства. Эти копрофилы знают только власть, богатство и свои извращения. А потому не стоит удивляться, что они будут хладнокровно и жестоко убивать людей, при этом лицемерно и гнусно посылая своих хорьков лить слезы о всяких там Куропатах и Голодоморах", – разошелся телеведущий.

Далее он процитировал слова главы Еврокомиссии о том, что Литва гуманно и решительно справляется с гуманитарным кризисом, и перешел к прямым оскорблениям Урсулы фон дер Ляйен, назвав ее Уршулей:

"Уршуля, ты не человек, не женщина, ты существо, зловонный навоз. Желаю тебе и всей твоей Еврокомиссии на себе ощутить литовский гуманизм. Чтобы тебя изнасиловали, избили по голове, по груди, по спине до потери сознания, а потом засунули в спальный мешок и выбросили на белорусскую границу, и чтобы негуманные белорусские врачи успели тебя найти и спасти твою никчемную жизнь, чтобы ты вновь взошла на трибуну и еще раз похвалила литовский режим. Потому что все вы сумасшедшие!".

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Как известно, Урсула фон дер Ляйен вместе с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе встретилась с президентом Литвы Гитанасом Науседой, заверив его в полной солидарности ЕС с Литвой, Польшей и Латвией в это очень сложное время.

По итогам беседы президент Еврокомиссии опубликовала официальное заявление, где подчеркнула, что атака, организованная режимом Лукашенко, собравшего на границе с Польшей тысячи мигрантов, "ставит под угрозу жизнь ни в чем не повинных мирных жителей, заманиваемых на границу с Беларусью ложными обещаниями".

"Литва ответила на эту гибридную атаку гуманным и твердым образом. Европейский Союз продолжает поддерживать вас", – говорится в заявлении. Речь идет о поддержке оборудования для эффективного управления границей в тесном сотрудничестве с ведущими европейскими агентствами и финансовой помощи, санкциях, если они понадобятся для сдерживания Лукашенко, борьбе с дезинформацией и так далее.

"Поскольку гибридные угрозы становятся все более острыми, нам необходимо вывести наше сотрудничество на новый уровень. Вот почему мы работаем с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом над новой Совместной декларацией ЕС-НАТО. Наша цель – обновить и усилить нашу политическую приверженность очень прочному партнерству ЕС-НАТО. И мы едины с Литвой", – подчеркнула еврокомиссар.

Напомним, чтобы избежать массового попадания мигрантов в Евросоюз Литва занялась сооружением забора из колючей проволоки на границе с Беларусью. В ответ на это белорусское руководство приняло решение отомстить Вильнюсу за поддержку стороны оппозиции методом провокации увеличения количества беженцев из стран Африки, Азии и Ближнего Востока.