77% россиян считают возможным полномасштабный конфликт с Украиной

Процент граждан, которые считают, что в эскалации конфликта виноваты США и страны НАТО, существенно зависит от возраста респондентов.

Большинство граждан России не исключают возможности полномасштабного вооруженного конфликта с Украиной. К такому выводу пришли эксперты независимого центра социологических опросов "Левада-Центр".

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В частности сообщается, что 3% респондентов уверены, что такой конфликт неизбежен, 36% — убеждены в том, что такое развитие событий "вполне вероятно" и 38% — считают, что война с Украиной "маловероятна".

Всего лишь 15% опрашиваемых полностью исключили вероятность полномасштабной войны, а 8% не смогли ответить.

Что касается мнения респондентов относительно инициатора обострения ситуации на Донбассе, то половина опрашиваемых считают, что виновником являются США и страны НАТО. 16% полагают, что инициатором эскалации была Украина, 3% — в этом обвиняют непризнанные республики ЛНР и ДНР, 4% — обвиняют Россию.

Следует отметить, что обвинения США и других стран НАТО в эскалации конфликта зависят от возрастной категории. Чем старше респонденты, тем выше процент граждан, которые в этом убеждены. Так, 61% россиян старше 55 лет считают, что инициатором обострения ситуации на востоке Украины являются США и НАТО, и только 24% респондентов в возрасте 18-24 поддерживают это мнение. 28% молодых людей затруднились ответить.

Организация сообщает, что опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря 2021 методом личного интервью. Всего было опрошено 1603 человека в возрасте 18 лет и старше среди городского и сельского населения в 137 населенных пунктах.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия накапливает войска на границе, чтобы шантажировать страны Запада полномасштабным конфликтом в регионе. При этом глава государства отметил, что ряд европейских стран еще не привыкли к факту российской агрессии.

Тем временем президент России Владимир Путин считает, что сложившаяся ситуация на Донбассе — это русофобия и геноцид. Помнению Путина, эти понятия не должны быть девальвированны и отражать реалии происходящего.