77% росіян вважають за можливе повномасштабний конфлікт з Україною

Відсоток громадян, які вважають, що в ескалації конфлікту винні США та країни НАТО, суттєво залежить від віку респондентів.

Більшість громадян Росії не відкидають можливості повномасштабного збройного конфлікту з Україною. Такого висновку дійшли експерти незалежного центру соціологічних опитувань "Левада-Центр".

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Зокрема повідомляється, що 3% респондентів упевнені, що такий конфлікт неминучий, 36% — переконані в тому, що такий розвиток подій "цілком ймовірний" і 38% — вважають, що війна з Україною "малоймовірна".

Лише 15% опитуваних повністю виключили можливість повномасштабної війни, а 8% не змогли відповісти.

Щодо думки респондентів стосовно ініціатора загострення ситуації на Донбасі, то половина опитуваних вважають, що винуватцем є США та країни НАТО. 16% вважають, що ініціатором ескалації була Україна, 3% у цьому звинувачують невизнані республіки ЛНР та ДНР, 4% звинувачують Росію.

Варто зазначити, що звинувачення США та інших країн НАТО у ескалації конфлікту залежать від вікової категорії. Чим старші респонденти, тим вищий відсоток громадян, які в цьому переконані. Так, 61% росіян старше 55 років вважають, що ініціатором загострення ситуації на сході України є США та НАТО, і лише 24% респондентів у віці 18-24 років підтримують цю думку. 28% молодих людей важко відповісти.

Організація повідомляє, що опитування проводилося з 25 листопада по 1 грудня 2021 року методом особистого інтерв'ю. Усього було опитано 1603 особи у віці 18 років та старше серед міського та сільського населення у 137 населених пунктах.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія накопичує війська на кордоні, щоб шантажувати країни Заходу повномасштабним конфліктом у регіоні. При цьому глава держави зазначив, що низка європейських країн ще не звикла до факту російської агресії.

Тим часом президент Росії Володимир Путін вважає, що ситуація, яка склалася на Донбасі, — це русофобія і геноцид. На думку Путіна, ці поняття не повинні бути девальвовані і відображати реалії того, що відбувається.