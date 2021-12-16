В США вертолет рухнул на оживленную автотрассу (видео)

Вертолет, пилотируемый 42-летним Джошуа Хоули, при падении повредил линию электропередач, из-за чего около 20 тысяч из городов Кеннер и Метари лишились света на несколько часов.

Катастрофа произошла в штате Луизиана, на шоссе L-10. За штурвалом вертолета находился владелец местной авиашколы, летевший в аэропорт за клиентами. Никто из водителей автомобилей не пострадал, а вот пилоту выжить не удалось, сообщает агентство NewsWeek.

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Легкий гражданский вертолет "Bell 407" пилотировал 42-летний Джошуа Хоули из округа Ливингстон. Мужчина получил летную лицензию в 2014 году, а в 2016 основал свою летную школу "Airspeed Flight Services" в городе Батон-Руж. Оттуда он и вылетел в последний раз, намереваясь попасть в аэропорт "Лейкфронт" в Новом Орлеане, чтобы забрать пассажиров. Сообщается, что на борту он был один.

[ + – ] пилот Джошуа Хоули

У погибшего осталось трое детей в возрасте до восьми лет.

В результате аварии власти были вынуждены перекрыть автотрассу и перенаправить автомобили на другое шоссе. Кроме того, упавший вертолет повредил линию электропередач, в результате чего свыше 20 тысяч человек из городов Кеннер и Метари лишились света на несколько часов. На данный момент устанавливаются причины катастрофы.

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