У США вертоліт упав на жваву автотрасу (відео)

Вертоліт, який пілотував 42-річний Джошуа Хоулі, під час падіння пошкодив лінію електропередач, через що майже 20 тисяч із міст Кеннер і Метарі втратили світло на кілька годин.

Катастрофа сталася у штаті Луїзіана, на шосе L-10. За штурвалом вертольота знаходився власник місцевої авіашколи, котрий летів в аеропорт за клієнтами. Ніхто з водіїв автомобілів не постраждав, а ось пілотові вижити не вдалося, повідомляє агентство NewsWeek.

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Легкий цивільний гелікоптер "Bell 407" пілотував 42-річний Джошуа Хоулі з округу Лівінгстон. Чоловік отримав льотну ліцензію в 2014 році, а в 2016 заснував свою льотну школу "Airspeed Flight Services" у місті Батон-Руж. Звідти він і вилетів востаннє, маючи намір потрапити в аеропорт "Лейкфронт" у Новому Орлеані, щоб забрати пасажирів. Повідомляється, що на борту він був один.

[ + – ] Пілот Джошуа Хоулі

У загиблого залишилося троє дітей віком до восьми років.

Унаслідок аварії влада була змушена перекрити автотрасу та перенаправити автомобілі на інше шосе. Крім того, вертоліт, що впав, пошкодив лінію електропередач, унаслідок чого понад 20 тисяч людей з міст Кеннер і Метарі втратили світло на кілька годин. Наразі встановлюються причини катастрофи.

Раніше Фокус повідомляв, що в Індії зазнав аварії вертоліт із головою Штабу оборони на борту.

Також ми розповіли, що в США зазнав аварії і спалахнув пасажирський літак.