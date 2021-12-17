Через всю Евразию. Открыт самый длинный в мире железнодорожный маршрут

Путешествие из Лиссабона в Сингапур на поездах займет около трех недель.

Самый длинный железнодорожный маршрут в истории протяженностью 18,65 тыс. км появился в Евразии. Он соединяет Лиссабон с Сингапуром и проходит по территории 13 стран. Об этом сообщает издание The Time.

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По инициативе Китая в рамках программы "Один пояс, один путь" в Лаосе был построен участок полотна длиной 414 км, на которой было потрачено 5,9 млрд. долларов. Колею проложили между городами Ботен и Вьентьян. С открытием участка появился самый длинный в мире маршрут в истории железнодорожного транспорта.

Теперь из столицы Португалии в Сингапур можно доехать поездом за три недели. За это время пассажиры проедут через 13 стран, в числе которых Испания, Франция, Германия, Россия, Монголия, Китай, Лаос, Таиланд и Малайзия.

Как сообщил эксперт по международным железнодорожным пассажирским перевозкам Марк Смит, маршрут будет пользоваться популярностью, поскольку пассажиры могут легко добраться до станций, которые находятся на пути маршрута, даже из других стран. Например, желающие совершить путешествие в Азию из Великобритании, могут добраться из Лондона до Парижа.

"Роскошный спальный поезд из Парижа в Москву курсирует всего раз в неделю. Дальше нужно ехать по Транссибирскому экспрессу через Монголию в Китай", — сообщает издании.

На некоторых участках маршрута курсируют поезда повышенной комфортности и скоростные поезда, а на некоторых, например из Лиссабона в Мадрид, высокоскоростная линия пока не открыта. В Таиланде пассажирам придется проехаться пригородными поездами, которые останавливаются в каждой деревне. С учетом этого маловероятно, что пассажиры из Европы захотят преодолеть весь путь до Сингапура на самом безопасном в мире виде транспорта, но возможность теперь такая есть.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировали строительство новой украинской железной дороги. Решение принято по причине того, что по словам президента, железную дорогу в Украине "годами уничтожала коррозия, плохой менеджмент и коррупция".