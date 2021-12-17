Через усю Євразію. Відкрито найдовший у світі залізничний маршрут

Подорож із Лісабона в Сінгапур потягом займе майже три тижні.

Найдовший залізничний маршрут в історії довжиною 18,65 тис. км з'явився в Євразії. Він з'єднує Лісабон із Сінгапуром і проходить територією 13 країн. Про це повідомляє видання The Time.

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З ініціативи Китаю в межах програми "Один пояс, один шлях" у Лаосі було збудовано ділянку полотна завдовжки 414 км, на яку було витрачено 5,9 млрд доларів. Колію проклали між містами Ботен і В'єнтьян. З відкриттям ділянки з'явився найдовший у світі маршрут історії залізничного транспорту.

Тепер зі столиці Португалії в Сінгапур можна доїхати потягом за три тижні. За цей час пасажири проїдуть через 13 країн, серед яких Іспанія, Франція, Німеччина, Росія, Монголія, Китай, Лаос, Таїланд і Малайзія.

Як повідомив експерт із міжнародних залізничних пасажирських перевезень Марк Сміт, маршрут користуватиметься популярністю, оскільки пасажири можуть легко дістатися станцій, що знаходяться на шляху маршруту, навіть з інших країн. Наприклад, охочі здійснити подорож до Азії з Великобританії, можуть дістатися з Лондона в Париж.

"Розкішний спальний потяг із Парижа до Москви курсує всього раз на тиждень. Далі потрібно їхати Транссибірським експресом через Монголію в Китай", — повідомляється у виданні.

На деяких ділянках маршруту курсують поїзди підвищеної комфортності та швидкісні поїзди, а на деяких, наприклад, із Лісабона в Мадрид, високошвидкісна лінія поки що не відкрита. У Таїланді пасажирам доведеться проїхатися заміськими потягами, які зупиняються в кожному селі. Зважаючи на це, малоймовірно, що пасажири з Європи захочуть подолати весь шлях до Сінгапуру на найбезпечнішому в світі виді транспорту, але можливість тепер така є.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсували будівництво нової української залізниці. Рішення ухвалене через те, що за словами президента, залізницю в Україні "роками знищувала корозія, поганий менеджмент і корупція".