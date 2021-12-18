Чернобыль на цепочке. Кулоны, "защищающие" от 5G, оказались радиоактивными (фото)

Их ношение может привести к различным заболеванием и даже повреждению ДНК. Власти Нидерландов назвали десять товаров с "ионизирующим излучением", которые несут вред здоровью.

Кулон Quantum Pendant, который позиционируется на рынке как "защищающий от волн 5G", является радиоактивным и может привести к различным заболеваниям. Такое предупреждение выпустил Нидерландский орган по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS)

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По данным регулятора, Quantum Pendant и еще девять товаров, среди которых детские браслеты и маска для сна, являются источниками опасного ионизирующего излучения.

"Воздействие ионизирующего излучения может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья. Из-за потенциального риска для здоровья, который представляют эти товары, содержащие радиоактивные материалы, они запрещены законом. Ионизирующее излучение может повредить ткани и ДНК, вызвать, например, покраснение кожи", — пришел к выводу нидерландский орган.

[ + – ] Кулон "против 5G"

В список радиоактивных товаров, помимо кулона Quantum Pendant, попали маска для сна Serenity Mask, а также браслеты, выпущенные под брендами Energy Armor, Magnetix и Nero.

Опасные товары регулятор призывает не выбрасывать в мусор, а аккуратно сложить их в закрытый пакет и хранить в безопасном месте до того момента, пока не появится возможность сдать их на переработку радиоактивных отходов. Более детальные инструкции по утилизации нидерландские власти пообещали выпустить позднее. На данный момент ведомство связывается с продавцами, чтобы снять товары с прилавков физических и онлайн-магазинов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что после проведения многочисленных исследований негативного влияния беспроводных сетей, в том числе и 5G, на человеческий организм не выявлено и в будущем урона для здоровья населения планеты от этих технологий не ожидается.

Вместе с тем мире распространилось множество теорий заговора, в которых ложно утверждается, что излучение 5G "провоцирует заболевание COVID-19". Поверившие в эти теории люди протестовали против распространения этой технологии и даже поджигали вышки связи.

Напомним, недавно в России жители села Ташбулатово снесли вышку при помощи трактора. Люди испугались "вредного влияния" 5G, в то время как объект был предназначен для поддержки 4G-сетей и на тот момент не функционировал.

А на митинге противников вакцинации от коронавируса в Киеве одна из его участниц рассказала фейковую теорию, согласно которой, препараты от COVID-19 позволяют "уничтожать людей при помощи 5G".