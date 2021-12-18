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Чернобыль на цепочке. Кулоны, "защищающие" от 5G, оказались радиоактивными (фото)

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5g, вред 5g
Фото: Скриншот | В Нидерландах нашли опасные для здоровья кулоны "против 5G"

Их ношение может привести к различным заболеванием и даже повреждению ДНК. Власти Нидерландов назвали десять товаров с "ионизирующим излучением", которые несут вред здоровью.

Кулон Quantum Pendant, который позиционируется на рынке как "защищающий от волн 5G", является радиоактивным и может привести к различным заболеваниям. Такое предупреждение выпустил Нидерландский орган по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS)

По данным регулятора, Quantum Pendant и еще девять товаров, среди которых детские браслеты и маска для сна, являются источниками опасного ионизирующего излучения.

"Воздействие ионизирующего излучения может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья. Из-за потенциального риска для здоровья, который представляют эти товары, содержащие радиоактивные материалы, они запрещены законом. Ионизирующее излучение может повредить ткани и ДНК, вызвать, например, покраснение кожи", — пришел к выводу нидерландский орган.

Кулон 5G, радиация, волны 5г
Кулон "против 5G"

В список радиоактивных товаров, помимо кулона Quantum Pendant, попали маска для сна Serenity Mask, а также браслеты, выпущенные под брендами Energy Armor, Magnetix и Nero.

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браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g
браслет 5g, кулон 5g, подвеска 5g

Опасные товары регулятор призывает не выбрасывать в мусор, а аккуратно сложить их в закрытый пакет и хранить в безопасном месте до того момента, пока не появится возможность сдать их на переработку радиоактивных отходов. Более детальные инструкции по утилизации нидерландские власти пообещали выпустить позднее. На данный момент ведомство связывается с продавцами, чтобы снять товары с прилавков физических и онлайн-магазинов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что после проведения многочисленных исследований негативного влияния беспроводных сетей, в том числе и 5G, на человеческий организм не выявлено и в будущем урона для здоровья населения планеты от этих технологий не ожидается.

Вместе с тем мире распространилось множество теорий заговора, в которых ложно утверждается, что излучение 5G "провоцирует заболевание COVID-19". Поверившие в эти теории люди протестовали против распространения этой технологии и даже поджигали вышки связи.

Напомним, недавно в России жители села Ташбулатово снесли вышку при помощи трактора. Люди испугались "вредного влияния" 5G, в то время как объект был предназначен для поддержки 4G-сетей и на тот момент не функционировал.

А на митинге противников вакцинации от коронавируса в Киеве одна из его участниц рассказала фейковую теорию, согласно которой, препараты от COVID-19 позволяют "уничтожать людей при помощи 5G".