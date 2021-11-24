"Гадзилла", 5G и гуманоиды: участница митинга в Киеве выдала набор фейков про ковид-вакцинацию

Участница митинга против вакцинации считает, что после прививания люди становятся "гуманоидами", на которых направят лучи 5G.

Одна из участниц сегодняшнего марша антивакцинаторов в Киеве считает, что вакцинированные от коронавируса превращаются в гуманоидов. Такую теорию она озвучила в беседе с "Апострофом".

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Женщина думает, что есть документы, в которых вакцинированных именуют "трансгуманами", "транслюдьми" или "гуманоидами".

"Люди принадлежат той компании, чья эта вакцина. Если Pfizer, то Pfizer. Они лишаются всех прав государства и являются генетически модифицированными людьми", – поделилась она идеей.

Женщина привела в пример "эксперимент над человечеством" в российском городе Казань

"Заехало 13-15 ноября около 50 радиолокационных машин. Они оцифровали 50 тыс. вакцинированных. Одним повысили температуру, другим — давление. И будут смотреть, как они побегут в больницу", – сказала участница митинга.

Антивакцинаторша считает, что вакцина от COVID-19 позволит в будущем направлять на людей специальные лучи 5G.

[ + – ] В мире процветает теория заговора вокруг 5G Фото: rbc.ru

"Семь лет в коллайдере разрабатывали самую большую частицу "Гадзилла". "Гад" – это гады, "ил" – это на английском болезнь. И вот эта "гадзила" предназначена для того, чтобы при нажатии специальными лучами или 5G можно было уничтожить человека, если он не нравится глобалистам", – говорит она.

Украинское правительство и мэры городов принудительной вакцинацией хотят уничтожить конституционный строй Украины, права и свободы украинцев, убеждена женщина.

Фокус сообщал, что антивакцинаторы сегодня пришли под Верховную Раду с плакатами,на которых был изображен QR-код, ведущий на сайт российской партии "Единая Россия".

В Совете нацбезопасности и обороны назвали эту акцию спецоперацией России.