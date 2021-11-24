"Гадзілла", 5G та гуманоїди: учасниця мітингу в Києві видала набір фейків про ковід-вакцинацію

Учасниця мітингу проти вакцинації вважає, що після щеплення люди стають "гуманоїдами", на яких спрямують промені 5G.

Одна з учасниць сьогоднішнього маршу антивакцинаторів у Києві вважає, що вакциновані від коронавірусу перетворюються на гуманоїдів. Таку теорію вона озвучила у розмові з "Апострофом".

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Жінка вважає, що є документи, в яких вакцинованих називають "трансгуманами", "транслюдьми" або "гуманоїдами".

"Люди належать тій компанії, чия ця вакцина. Якщо Pfizer, то Pfizer. Вони втрачають всі права держави та є генетично модифікованими людьми", — поділилася вона ідеєю.

Жінка навела приклад "експерименту над людством" у російському місті Казань.

"Заїхало 13-15 листопада приблизно 50 радіолокаційних машин. Вони оцифрували 50 тис. вакцинованих. Одним підвищили температуру, іншим — тиск. І дивитимуться, як вони побіжать в лікарню", — сказала учасниця мітингу.

Антивакцинаторка вважає, що вакцина від COVID-19 дозволить у майбутньому спрямовувати на людей спеціальні промені 5G.

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"Сім років у колайдері розробляли найбільшу частку "Гадзілла". "Гад" — це гади, "іл" — це англійською хвороба. І ось ця "гадзілла" призначена для того, щоб при натисканні спеціальними променями або 5G можна було знищити людину, якщо вона не подобається глобалістам", — каже вона.

Український уряд і мери міст примусовою вакцинацією хочуть знищити конституційний лад України, права та свободи українців, переконана жінка.

Фокус повідомляв, що антивакцинатори сьогодні прийшли під Верховну Раду з плакатами, на яких було зображено QR-код, який веде на сайт російської партії "Єдина Росія".

У Раді нацбезпеки й оборони назвали цю акцію спецоперацією Росії.