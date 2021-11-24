"Російський слід": РНБО зацікавилася QR-кодами "Єдиної Росії" в антивакцинаторів

Ситуацію з QR-кодами на мітингу у відомстві назвали спецоперацією Росії. Водночас, організатори протесту звинувачення відкидають і говорять про провокацію.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України назвав сьогоднішній марш антивакцинаторів у центрі Києва російською інформаційною спецоперацією. Про це сказано на сторінці РНБО у Facebook.

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"Марш противників вакцинації — російський слід. Центром протидії дезінформації було виявлено спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України", — зазначили в організації.

В РНБО підтвердили цю заяву тим, що антивакцинатори на плакатах із написом "Стоп QR-код" розмістили QR-код, який веде на сайт російської політичної партії "Єдина Росія".

Водночас рух "Права людини" вважає ці плакати провокацією та дискредитацією.

Фокус раніше перевіряв зазначені QR-коди. Після їх сканування користувач потрапляє на головну сторінку сайту "Єдиної Росії" з новиною про призначення Олександра Сидякіна на посаду глави Центрвиборчкому партії.

У Києві на площі перед Верховною Радою сьогодні збиралися противники "примусової" вакцинації від коронавірусу та карантину. Поліція через це перекрила деякі ділянки центральних вулиць, зокрема: Володимирську (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської), бульвар Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською), Хрещатик, Європейську площу та Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі).

3 листопада у Києві також провели мітинг проти вакцинації від COVID-19. До акції приєдналася колишня нардепка Надія Савченко.

Нагадаємо, що відомому львівському антивакцинатору Остапу Стахіву повідомили про підозру в держзраді. Його квартиру обшукували.