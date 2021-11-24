"Российский след": СНБО заинтересовался QR-кодами "Единой России" у антивакцинаторов

Ситуацию с QR-кодами на митинге в ведомстве назвали спецоперацией России. В то же время организаторы протеста обвинения отвергают и говорят о провокации.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины назвал сегодняшний марш антивакцинаторов в центре Киева российской информационной спецоперацией. Об этом сказано на странице СНБО в Facebook.

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"Марш противников вакцинации – российский след. Центром противодействия дезинформации была выявлена спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины", – отметили в организации.

В СНБО подтвердили это заявление тем, что антивакцинаторы на плакатах с надписью "Стоп QR-код" разместили QR-код, ведущий на сайт российской политической партии "Единая Россия".

В то же время в движении "Права человека" считает эти плакаты провокацией и дискредитацией.

Фокус ранее проверял указанные QR-коды. После их сканирования пользователь попадает на главную страницу сайта "Единой России" с новостью о назначении Александра Сидякина на пост врио главы Центризбиркома партии.

В Киеве на площади перед Верховной Радой сегодня собирались противники "принудительной" вакцинации от коронавируса и карантина. Полиция перекрыла из-за этого некоторые участки центральных улиц, в частности: Владимирскую (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской), бульвар Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской), Крещатик, Европейскую площадь и Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади).

3 ноября в Киеве также провели митинг против вакцинации от COVID-19. К акции присоединилась бывший нардеп Надежда Савченко.

Напомним, что известному львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву сообщили о подозрении в госизмене. Его квартиру обыскивали.