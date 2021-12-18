Чорнобиль на ланцюжку. Кулони, що "захищають" від 5G, виявилися радіоактивними (фото)

Їх носіння може призвести до різних захворювань і навіть ушкодження ДНК. Влада Нідерландів назвала десять товарів з "іонізуючим випромінюванням", які завдають шкоди здоров'ю.

Кулон Quantum Pendant, який позиціонується на ринку як такий, що "захищає від хвиль 5G", є радіоактивним і може призвести до різних захворювань. Таке попередження випустив Нідерландський орган з ядерної безпеки та радіаційного захисту (ANVS)

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За даними регулятора, Quantum Pendant та ще дев'ять товарів, серед яких дитячі браслети та маска для сну, є джерелами небезпечного іонізуючого випромінювання.

"Вплив іонізуючого випромінювання може спричинити несприятливі наслідки для здоров'я. Через потенційний ризик для здоров'я, який представляють ці товари, що містять радіоактивні матеріали, вони заборонені законом. Іонізуюче випромінювання може пошкодити тканини та ДНК, спричинити, наприклад, почервоніння шкіри", — прийшов до висновку нідерландський орган.

[ + – ] Кулон "проти 5G"

До списку радіоактивних товарів, крім кулону Quantum Pendant, потрапили маска для сну Serenity Mask, а також браслети, випущені під брендами Energy Armor, Magnetix та Nero.

Небезпечні товари регулятор закликає не викидати на сміття, а обережно скласти їх у закритий пакет і зберігати в безпечному місці доти, доки не з'явиться можливість здати їх у переробку радіоактивних відходів. Більш детальні інструкції з утилізації нідерландська влада пообіцяла випустити пізніше. На даний момент відомство зв'язується із продавцями, щоб зняти товари з прилавків фізичних та онлайн-магазинів.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що після проведення численних досліджень негативного впливу бездротових мереж, у тому числі 5G, на людський організм не виявлено і в майбутньому шкоди здоров'ю населення планети від цих технологій не очікується.

Разом з тим у світі поширилося безліч теорій змови, в яких хибно стверджується, що випромінювання 5G "провокує захворювання COVID-19". Люди, які повірили в ці теорії, протестували проти поширення цієї технології і навіть підпалювали вежі зв'язку.

Нагадаємо, нещодавно у Росії жителі села Ташбулатове знесли вежу за допомогою трактора. Люди злякалися "шкідливого впливу" 5G, у той час як об'єкт був призначений для підтримки 4G-мереж та на той момент не функціонував.

А на мітингу противників вакцинації від коронавірусу в Києві одна з його учасниць розповіла фейкову теорію, згідно з якою препарати від COVID-19 дозволяють "знищувати людей за допомогою 5G".