В России нашли мертвым депутата, который фотографировался на фоне тушек убитых птиц (фото)
Александра Крамаренко с огнестрельным ранением обнаружили в собственном офисе. Следователи не исключают насильственную смерть или самоубийство.
В Магадане найден мертвым депутат городской думы Александр Крамаренко, который летом позировал на фоне тушек убитых птиц. Об этом сообщает ТАСС.
По данным силовиков, местного депутата нашли мертвым в собственном офисе.
Тело Александра Крамаренко обнаружили в воскресенье вечером, а по факту гибели депутата городской думы Магадана сейчас проводится служебная проверка.
В данный момент следователи рассматривают несколько версий ЧП, в том числе насильственная смерть или самоубийство.
"Процессуальная проверка проводится по признаками преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — сообщил в комментарии журналистам представитель Следственного комитета по Магаданской области Андрей Макаров и добавил, что причину смерти Александра Крамаренко должна установить экспертиза.
По данным Mash, тело депутата городской думы Магадана нашли с огнестрельным ранением.
Александр Крамаренко летом 2021 года "прославился" после того, как в социальных сетях опубликовали снимки, на которых местный депутат позировал на фоне тушек убитых птиц, среди которых были гуси, утки, журавли и селезни.
Более того, телами выложили надпись "Чукотка 2021" и сердечко, а журналисты после публикации насчитали более 150 убитых птиц. Прокуратура поручила МВД расследовать незаконную охоту, однако силовики "не смогли найти" человека с фотографий.
Один из читателей "Новой газеты" сообщил редакции, что на фоне тушек убитых птиц позировал депутат городской думы Магадана от "Единой России" Александр Крамаренко. Чиновник заявил, что не принимал участие в незаконной охоте, а фотографию с "Чукоткой 2021" он назвал фотошопом.
После "разоблачения" Следственный комитет Чукотского края возбудил уголовное дело о незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба, а региональное отделение "Единой России" приостановило членство Александра Крамаренко в партии.
Ранее сообщалось, что 5 декабря совершил самоубийство глава "крымского" Аэрофлота. Роберт Валеев перед суицидом оставил предсмертную записку, в которой он обвинил двух человек в "распиле" бюджета регионального отделения авиакомпании.
Отметим, что 15 декабря в Донецкой области из окна выбросился депутат от "Слуги народа" Леонид Осипов. По данным силовиков, 35-летний начальник отдела образования совершил самоубийство на глазах у своего ребенка.