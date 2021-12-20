В России нашли мертвым депутата, который фотографировался на фоне тушек убитых птиц (фото)

Александра Крамаренко с огнестрельным ранением обнаружили в собственном офисе. Следователи не исключают насильственную смерть или самоубийство.

В Магадане найден мертвым депутат городской думы Александр Крамаренко, который летом позировал на фоне тушек убитых птиц. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным силовиков, местного депутата нашли мертвым в собственном офисе.

Тело Александра Крамаренко обнаружили в воскресенье вечером, а по факту гибели депутата городской думы Магадана сейчас проводится служебная проверка.

В данный момент следователи рассматривают несколько версий ЧП, в том числе насильственная смерть или самоубийство.

"Процессуальная проверка проводится по признаками преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — сообщил в комментарии журналистам представитель Следственного комитета по Магаданской области Андрей Макаров и добавил, что причину смерти Александра Крамаренко должна установить экспертиза.

По данным Mash, тело депутата городской думы Магадана нашли с огнестрельным ранением.

Александр Крамаренко летом 2021 года "прославился" после того, как в социальных сетях опубликовали снимки, на которых местный депутат позировал на фоне тушек убитых птиц, среди которых были гуси, утки, журавли и селезни.

Более того, телами выложили надпись "Чукотка 2021" и сердечко, а журналисты после публикации насчитали более 150 убитых птиц. Прокуратура поручила МВД расследовать незаконную охоту, однако силовики "не смогли найти" человека с фотографий.

[ + – ] В Магадане нашли мертвым Александра Крамаренко, который фотографировался на фоне убитых птиц

[ + – ] В Магадане нашли мертвым Александра Крамаренко, который фотографировался на фоне убитых птиц

Один из читателей "Новой газеты" сообщил редакции, что на фоне тушек убитых птиц позировал депутат городской думы Магадана от "Единой России" Александр Крамаренко. Чиновник заявил, что не принимал участие в незаконной охоте, а фотографию с "Чукоткой 2021" он назвал фотошопом.

После "разоблачения" Следственный комитет Чукотского края возбудил уголовное дело о незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба, а региональное отделение "Единой России" приостановило членство Александра Крамаренко в партии.

Ранее сообщалось, что 5 декабря совершил самоубийство глава "крымского" Аэрофлота. Роберт Валеев перед суицидом оставил предсмертную записку, в которой он обвинил двух человек в "распиле" бюджета регионального отделения авиакомпании.

Отметим, что 15 декабря в Донецкой области из окна выбросился депутат от "Слуги народа" Леонид Осипов. По данным силовиков, 35-летний начальник отдела образования совершил самоубийство на глазах у своего ребенка.