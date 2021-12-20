У Росії знайшли мертвим депутата, який фотографувався на тлі тушок убитих птахів (фото)

Олександра Крамаренка з вогнепальним пораненням виявили у власному офісі. Слідчі не виключають насильницьку смерть чи самогубство.

У Магадані знайдено мертвим депутата міської думи Олександра Крамаренка, який улітку позував на тлі тушок убитих птахів. Про це повідомляє ТАСС.

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За даними силовиків, місцевого депутата знайшли мертвим у власному офісі.

Тіло Олександра Крамаренка виявили в неділю ввечері, а за фактом загибелі депутата міської думи Магадана наразі проводиться службова перевірка.

Наразі слідчі розглядають кілька версій НП, зокрема насильницьку смерть чи самогубство.

"Процесуальна перевірка проводиться за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 105 КК РФ "Вбивство", — повідомив у коментарі журналістам представник Слідчого комітету з Магаданської області Андрій Макаров і додав, що причину смерті Олександра Крамаренка має встановити експертиза.

За даними Mash, тіло депутата міської думи Магадана знайшли з вогнепальним пораненням.

Олександр Крамаренко влітку 2021 року "прославився" після того, як у соціальних мережах опублікували знімки, на яких місцевий депутат позував на тлі тушок убитих птахів, серед яких були гуси, качки, журавлі та селезні.

Ба більше, тілами виклали напис "Чукотка 2021" і серце, а журналісти після публікації нарахували понад 150 убитих птахів. Прокуратура доручила МВС розслідувати незаконне полювання, проте силовики "не змогли знайти" людину з фотографій.

[ + – ] У Магадані знайшли мертвим Олександра Крамаренка, який фотографувався на тлі вбитих птахів

[ + – ] У Магадані знайшли мертвим Олександра Крамаренка, який фотографувався на тлі вбитих птахів

Один із читачів "Нової газети" повідомив редакції, що на тлі тушок убитих птахів позував депутат міської думи Магадана від "Єдиної Росії" Олександр Крамаренко. Чиновник заявив, що не брав участі в незаконному полюванні, а фотографію з "Чукоткою 2021" він назвав фотошопом.

Після "викриття" Слідчий комітет Чукотського краю порушив кримінальну справу про незаконне полювання із заподіянням особливо великої шкоди, а регіональне відділення "Єдиної Росії" призупинило членство Олександра Крамаренка в партії.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня скоїв самогубство голова "кримського" Аерофлоту. Роберт Валєєв перед суїцидом залишив передсмертну записку, в якій він звинуватив двох людей у "розпилі" бюджету регіонального відділення авіакомпанії.

Зазначимо, що 15 грудня на Донеччині з вікна викинувся депутат від "Слуги народу" Леонід Осипов. За даними силовиків, 35-річний начальник відділу освіти скоїв самогубство на очах своєї дитини.