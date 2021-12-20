В Вашингтоне третьеклассников заставили воспроизвести сцены Холокоста

Ученикам сказали сымитировать копание братских могил, расстрел жертв, а ребенку еврейской национальности дали роль Гитлера, при этом в конце занятия ему пришлось разыграть самоубийство.

В пятницу, 17 декабря, в начальной школе Уоткинса в Вашингтоне учеников третьего класса преподавательница заставили воссоздать события Холокоста, сообщает "The Washington Post".

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Согласно статье, ученики занимались в библиотечном классе самостоятельным проектом, который должны были представить одноклассникам перед зимними каникулами. Но преподавательница попросила их принять участие в реконструкции.

Один их детей, которые принимали участие в постановке, рассказал матери, что ему надо было притворяться, будто он едет в поезде в концлагерь, а потом разыграть гибель в газовой камере, пишет "The Washington Post". Он также должен был сымитировать расстрел своих товарищей.

Во время постановки, преподавательница делала антисемитские замечания, а когда дети спросили ее, зачем немцы делали такое, ответила: "Потому что, евреи испортили Рождество".

Учительница попросила школьников никому не рассказывать о постановке, но дети рассказали своему классному руководителю. Преподавательницу отстранили от занятий, она ожидает школьное расследование.

"Я хочу признать серьезность этого плохого учебного решения, поскольку учеников никогда не следует просить разыграть какое-либо злодеяние, особенно геноцид, войну или убийство", – цитирует письмо директора школы "The Washington Post". В нем директор также сообщил, что, после пятничного инцидента, весь класс встретился со школьной группой по оказанию помощи в области психического здоровья.

Напомним, в Киеве дети затравили учительницу песней про Бандеру, обвинив ее в "пророссийских взглядах".

Также ранее Фокус сообщал, что учительница физики на Волыни издевалась над учеником.