У Вашингтоні третьокласників змусили відтворити сцени Голокосту

Учням сказали зімітувати копання братських могил, розстріл жертв, а дитині єврейської національності дали роль Гітлера, причому наприкінці заняття йому довелося розіграти самогубство.

У п'ятницю, 17 грудня, у початковій школі Воткінса у Вашингтоні учнів третього класу викладачка змусили відтворити події Голокосту, повідомляє The Washington Post.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Згідно зі статтею, учні займалися в бібліотечному класі самостійним проєктом, який мали представити однокласникам перед зимовими канікулами. Але викладачка попросила їх взяти участь у реконструкції.

Один із школярів, які брали участь у постановці, розповів матері, що йому треба було вдавати, ніби він їде в поїзді до концтабору, а потім розіграти загибель у газовій камері, пише "The Washington Post". Він також мав зімітувати розстріл своїх товаришів.

Під час постановки викладачка робила антисемітські зауваження, а коли діти запитали її, навіщо німці робили таке, відповіла: "Бо євреї зіпсували Різдво".

Вчителька попросила школярів нікому не розповідати про постановку, але діти розповіли своєму класному керівнику. Викладачку усунули від занять, вона очікує на шкільне розслідування.

"Я хочу визнати серйозність цього поганого навчального рішення, оскільки учнів ніколи не варто просити розіграти якесь злодіяння, особливо геноцид, війну чи вбивство", — цитує листа директора школи "The Washington Post". У ньому директор також повідомив, що після п'ятничного інциденту весь клас зустрівся зі шкільною групою з надання допомоги в галузі психічного здоров'я.

Нагадаємо, у Києві діти зацькували вчительку піснею про Бандеру, звинувативши її в "проросійських поглядах".

Також раніше Фокус повідомляв, що вчителька фізики на Волині знущалася з учня.