Экс-депутат Госдумы РФ: "Цель Кремля — добиться нейтралитета Запада и поглощения Беларуси"

Поглощение Беларуси Путин должен завершить не позднее конца 2023 года

"Президент РФ Владимир Путин не собирается отступать от своей финальной цели — восстановления союза славянских государств: России, Беларуси, Украины и, возможно, Приднестровья", — считает депутат Государственной думы РФ 5-го и 6-го созывов Илья Пономарев.

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Он говорит, что сейчас ничего конструктивного делать в украинском направлении невозможно, поэтому он может временно перенаправить свои усилия на другое соседнее государство. Об этом речь идет в материале Фокуса "Что у Путина в голове? Что Россия потребует от НАТО и когда поглотит Беларусь ".

"Чтобы понять, что у Путина в голове, необходимо проводить трепанацию черепа, но наиболее вероятным объяснением всего происходящего мне представляется желание добиться нейтралитета Запада и поглощения Беларуси, — считает экс-депутат Госдумы. — В обмен на то, чтобы он на какое-то время отстал от Украины, ему должны дать возможность окончательно затянуть в себя Беларусь. Поскольку на Западе эту аннексию считают практически состоявшийся, и что новые шаги Кремля не поменяют статус-кво, то у него это может получиться. И вся эта история с войсками на украинской границе, и не столько это было движение войск, сколько пиар".

Пономарев предполагает, что поглощение Беларуси Путин должен завершить не позднее конца 2023 года: "В 2024- м у него оканчиваются президентские полномочия, и ему было бы оптимально не пойти на новые выборы президента РФ, а пересесть в кресло лидера объединенного государства".

Подробнее читайте в материале Фокуса "Что у Путина в голове? Что Россия потребует от НАТО и когда поглотит Беларусь ".