Ексдепутат Держдуми РФ: "Мета Кремля — домогтися нейтралітету Заходу та поглинання Білорусі"

Поглинання Білорусі Путін має завершити не пізніше кінця 2023 року

"Президент РФ Володимир Путін не збирається відступати від своєї фінальної мети — відновлення союзу слов'янських держав: Росії, Білорусі, України і, можливо, Придністров'я", — вважає депутат Державної думи РФ 5-го та 6-го скликань Ілля Пономарьов.

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Він каже, що зараз нічого конструктивного робити в українському напрямку неможливо, тому він може тимчасово перенаправити свої зусилля на іншу сусідню державу. Про це йдеться в матеріалі Фокусу "Що в Путіна в голові? Що Росія вимагатиме від НАТО та коли поглине Білорусь".

"Щоб зрозуміти, що в Путіна в голові, необхідно проводити трепанацію черепа, але найімовірнішим поясненням всього, що відбувається, мені здається, є бажання досягти нейтралітету Заходу та поглинання Білорусі, — вважає ексдепутат Держдуми. — В обмін на те, щоб він на якийсь час відстав від України, йому повинні дати можливість остаточно затягнути в себе Білорусь, оскільки на Заході цю анексію вважають такою, що практично відбулася, і що нові кроки Кремля не змінять статус-кво, то це може вийти... І вся ця історія з військами на українському кордоні, і був не стільки рух військ, як піар".

Пономарьов припускає, що поглинання Білорусі Путін має завершити не пізніше кінця 2023 року: "2024-го в нього закінчуються президентські повноваження, і йому було б оптимально не піти на нові вибори президента РФ, а пересісти в крісло лідера об'єднаної держави".

Детальніше читайте в матеріалі Фокусу "Що в Путіна в голові? Що Росія вимагатиме від НАТО та коли поглине Білорусь".