"У нас прям настоящее ПТУ": Навальный в российской колонии учится на швею

Оппозиционер признался, что если с теорией у него все хорошо, то из-за практических занятий он иногда приходит "в состояние бешенства". При этом за ним все 5 часов уроков наблюдает "специальный сотрудник" с видеорегистратором.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии во Владимирской области, обучается в этом учреждении на швею. По его словам, шить на данный момент получается плохо, однако "с теорией все ок" и за контрольные работы тот получает высокие оценки. Соответствующий пост появился в Facebook оппозиционера в понедельник, 20 декабря.

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Так, Навальный обучается шитью в ПТУ при колонии, где преподают "две отличные учительницы, очень терпеливые женщины". Политик вспомнил, как в детстве учителя ему грозили училищем в случае плохой учебы. И хоть успеваемость у него тогда была хорошей "в ПТУ все равно попал".

"У нас прям настоящее ПТУ. С тетрадями, классными комнатами, практическими и контрольными работами (…) Пророчество моей школьной учительницы сбылось дважды. Я не только в ПТУ, но и в классе для тех, кто оставался на второй год десять раз подряд", — пишет оппозиционер.

По словам Навального, за ним "все пять часов уроков" надзирает "специальный сотрудник" — он садится за соседнюю парту и снимает Навального на видеорегистратор.

"Иногда говорит мне что-то вроде: "Алексей Анатольевич, прекратите смотреть в окно, там нет ничего интересного". В такие моменты ощущение возврата во времени вообще 100%", — поделился политик.

Навальный также рассказал, что сложностей с изучением теории у него нет и он недавно "пятерку по контрольной получил", однако "шить не выходит" — швейная машинка у политика "либо стоит, либо с огромной скоростью фигачит совершенно косую строчку".

"Это вводит меня в состояние бешенства, и тогда, ясен пень, вообще ничего не получается. (…) Ну, научусь, наверное. Ведь учиться никогда не поздно", — добавил оппозиционер.

[ + – ] Пост Навального в Facebook

Напомним, в начале этого года Алексея Навального по решению суда отправили в колонию общего режима на 3,5 года за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше".

Недавно политик попал в рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского агентства Bloomberg.