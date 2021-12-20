"У нас прямо справжнє ПТУ": Навальний у російській колонії вчиться на швачку

Опозиціонер зізнався, що якщо з теорією у нього все добре, то через практичні заняття він іноді приходить "у стан сказу". При цьому за ним усі 5 годин уроків спостерігає "спеціальний співробітник" із відеореєстратором.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який відбуває покарання у виправній колонії у Володимирській області, навчається у цій установі на швачку. За його словами, шити зараз виходить погано, проте "з теорією все ОК" і за контрольні роботи той отримує високі оцінки. Відповідна посада з'явилася у Facebook опозиціонера у понеділок, 20 грудня.

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Так, Навальний навчається шиття в ПТУ при колонії, де викладають "дві чудові вчительки, дуже терплячі жінки". Політик згадав, як у дитинстві вчителі йому погрожували училищем у разі поганого навчання. І хоч успішність у нього тоді була гарною "до ПТУ все одно потрапив".

"У нас прямо справжнє ПТУ. Із зошитами, класними кімнатами, практичними та контрольними роботами (…) Пророцтво моєї шкільної вчительки збулося двічі. Я не тільки в ПТУ, а й у класі для тих, хто залишався на другий рік десять разів поспіль", — пише опозиціонер.

За словами Навального, за ним "всі п'ять годин уроків "наглядає" спеціальний співробітник" — він сідає за сусідню парту та знімає Навального на відеореєстратор.

"Іноді каже мені щось на кшталт: "Олексію Анатолійовичу, припиніть дивитися у вікно, там немає нічого цікавого". У такі моменти відчуття повернення в часі взагалі 100%", — поділився політик.

Навальний також розповів, що складнощів з вивченням теорії у нього немає і він нещодавно "п'ятірку за контрольну отримав", проте "шити не виходить" — швейна машинка у політика "або стоїть, або з величезною швидкістю фігачить зовсім косий рядок".

"Це вводить мене в стан сказу, і тоді, зрозумілий пень, взагалі нічого не виходить. (...) Ну, навчуся, напевно. Адже вчитися ніколи не пізно", — додав опозиціонер.

[ + – ] Пост Навального у Facebook

Нагадаємо, на початку цього року Олексія Навального за рішенням суду відправили до колонії загального режиму на 3,5 роки за порушення випробувального терміну у справі "Ів Роше".

Нещодавно політик потрапив до рейтингу найвпливовіших людей світу за версією американської агенції Bloomberg.