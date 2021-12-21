Грузовое судно с 130 нелегалами на борту затонуло у берегов Мадагаскара

Судно получило пробоину в машинном отсеке и пошло ко дну. В результате крушения 17 человек погибли и 68 пропали без вести.

Грузовое судно Francia, на борту которого находились 130 нелегальных пассажиров, затонуло в районе северо-восточного побережья Мадагаскара. По предварительным данным 17 человек погибли и 68 человек пропали без вести. Еще 45 человек были спасены, сообщает издание АР.

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По словам представителей Агентства морских и речных портов, в понедельник судно Francia вышло из города Антанамбе в восточном районе Мананара Норт в направлении Соаньерана-Ивонго. В результате пробоины в корпусе корабля, в машинное отделение попала вода, которая начала подниматься и затопила все двигатели.

"Затем корабль начал тонуть. Мы не знаем точно, в какое время вода начала подниматься, но мы вмешались в ситуацию около 9 часов утра", — сообщил генеральный директор агентства Жан Эдмонд Рандрианантенаина.

Он также заявил, что судно Francia зарегистрировано как грузовое, поэтому не имело права брать на борт пассажиров, а Антанамбе не является официальным портом.

Премьер-министр Мадагаскара Кристиан Нтсай, в сопровождении чиновников из правительства, направился на место инцидента, чтобы возглавить поисковые работы и провести расследование. Три спасательных лодки национального флота и морского агентства продолжают вести поиски пропавших людей.

Ранее Фокус сообщал о бедственном положении жителей юга Мадагаскара — из-за сильной засухи более 1 млн человек страдают от сильного голода. Представитель ООН Исса Саного сказал, что причной гуманитарной катастрофы на острове стал глобальный климатический кризис на планете.

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