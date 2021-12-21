Вантажне судно зі 130 нелегалами на борту затонуло біля берегів Мадагаскару

Судно отримало пробоїну в машинному відсіку і пішло на дно. Внаслідок катастрофи 17 людей загинули та 68 зникли безвісти.

Вантажне судно Francia, на борту якого було 130 нелегальних пасажирів, затонуло в районі північно-східного узбережжя Мадагаскару. За попередніми даними, 17 людей загинули і 68 людей зникли безвісти. Ще 45 людей було врятовано, повідомляє видання АР.

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За словами представників Агентства морських та річкових портів, у понеділок судно Francia вийшло з міста Антанамбе у східному районі Мананара Норт у напрямку Соаньєрана-Івонго. Внаслідок пробоїни в корпусі корабля, в машинне відділення потрапила вода, яка почала підніматися та затопила усі двигуни.

"Потім корабель почав тонути. Ми не знаємо точно, коли вода почала підніматися, але ми втрутилися в ситуацію близько 9 години ранку", — повідомив генеральний директор агентства Жан Едмонд Рандріанантенаїна.

Він також заявив, що судно Francia зареєстроване як вантажне, тому не мало права брати на борт пасажирів, а Антанамбе не є офіційним портом.

Прем'єр-міністр Мадагаскару Крістіан Нтсай, у супроводі чиновників з уряду, попрямував на місце інциденту, щоб очолити пошукові роботи та провести розслідування. Три рятувальні човни національного флоту та морського агентства продовжують вести пошуки зниклих людей.

Раніше Фокус повідомляв про тяжке становище жителів півдня Мадагаскару — через сильну посуху більше 1 млн людей страждають від сильного голоду. Представник ООН Ісса Саного сказав, що причною гуманітарною катастрофою на острові стала глобальна кліматична криза на планеті.

В окупованому Криму, в акваторії бухти Феодосії, проводилися роботи з підняття боєприпасів із затонулого в 1942 році радянського теплохода "Жан Жорес". На борту затонулого корабля знаходиться багато снарядів калібру 152-мм, кожен з яких важить близько 50 кг.