В Японии впервые за два года казнили осужденных

Все казни в Японии проводят через повешение, а осужденные часто узнают об исполнении приговора за несколько часов до этого. Их семьям об этом обычно сообщают уже после завершения казни.

21 декабря в Токио казнили через повешение троих приговоренных к смерти заключенных. Эти казни стали первыми с 2019 года и первыми за время работы премьер-министра Фумио Кисида, сообщает CNN.

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Одним из казненных был 65-летний Ясутака Фудзиширо, убивший в 2004 году семь человек, в том числе свою тетю и соседей.

Еще двое – 54-летний Томоаки Тканедзава и 44-летний Митсунори Оногава – в 2003 году убили двух сотрудников в салонах для игры в патинко (игровые автоматы).

"Это чрезвычайно жестокие случаи, унесшие драгоценные жизни их эгоистических соображений. Я думаю, это ужасные инциденты не только для самих жертв, но и для их семей", – цитирует CNN министра юстиции Японии Есихису Фурукаву.

Все казни в Японии проводят через повешение, а осужденные часто узнают об исполнении приговора за несколько часов до этого. Их семьям об этом обычно сообщают уже после завершения казни. В ноябре 2021 года двое приговоренных к смерти подали иск против правительства, требуя изменения такой жестокой практики.

Правозащитные группы и активисты долгое время стремятся добиться запрета смертной казни в Японии, а недавнее назначение премьер-министром Фумио Кисида было шансом для прогресса в области прав человека.

Япония – одна из немногих стран, которые продолжают применять смертную казнь. Среди развитых демократических государств ее практикуют только некоторые штаты США.В то же время, многие в стране поддерживают смертную казнь.

Заместитель главного секретаря кабинета министров Сэидзи Кихара назвал отмену смертной казни важным вопросом, касающимся основ японской системы уголовного правосудия, но в то же время заявил: "Нелегко принять решение о смертной казни, но, учитывая, что такие преступления продолжаются, я не считаю целесообразным ее отменять".

Фокус писал, что в Северной Корее чиновника казнили из-за медленной работы, а также, что публичные казни в КНДР устраивают возле школ, рынков и спортплощадок.