У Японії вперше за два роки стратили засуджених

Усі страти в Японії проводять через повішення, а засуджені часто дізнаються про виконання вироку за кілька годин до цього. Їхнім сім'ям про це зазвичай повідомляють уже після завершення страти.

21 грудня в Токіо стратили через повішення трьох засуджених до смерті ув'язнених. Ці страти стали першими з 2019 року та першими за час роботи прем'єр-міністра Фуміо Кісіда, повідомляє CNN.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Одним із страчених був 65-річний Ясутака Фудзішіро, який убив у 2004 році семеро людей, у тому числі свою тітку та сусідів.

Ще двоє – 54-річний Томоакі Тканедзава та 44-річний Мітсунорі Оногава – у 2003 році вбили двох співробітників у салонах для гри в патінко (ігрові автомати).

"Це надзвичайно жорстокі випадки, що забрали дорогоцінні життя їхніх егоїстичних міркувань. Я думаю, це жахливі інциденти не лише для самих жертв, а й для їхніх сімей", — цитує CNN міністра юстиції Японії Єсіхісу Фурукаву.

Усі страти в Японії проводять через повішення, а засуджені часто дізнаються про виконання вироку за кілька годин до цього. Їхнім сім'ям про це зазвичай повідомляють уже після завершення страти. У листопаді 2021 року двоє засуджених на смерть подали позов проти уряду, вимагаючи зміни такої жорстокої практики.

Правозахисні групи й активісти довгий час прагнуть домогтися заборони смертної кари в Японії, а нещодавнє призначення прем'єр-міністром Фуміо Кісіда було шансом на прогрес у галузі прав людини.

Японія — одна з небагатьох країн, які продовжують застосовувати смертну кару. Серед розвинених демократичних держав її практикують лише деякі штати США. У той же час, багато хто в країні підтримує смертну кару.

Заступник головного секретаря кабінету міністрів Сеїдзі Кіхара назвав скасування смертної кари важливим питанням щодо основ японської системи кримінального правосуддя, але в той же час заявив: "Нелегко прийняти рішення про смертну кару, але, враховуючи, що такі злочини продовжуються, я не вважаю за доцільне її скасовувати".

Фокус писав, що в Північній Кореї чиновника стратили через повільну роботу, а також, що публічні страти в КНДР влаштовують біля шкіл, ринків і спортмайданчиків.