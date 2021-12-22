В Америке мужчина выронил заряженный пистолет и ранил годовалого ребенка

Трагедия произошла из-за конфликта матери ребенка с бойфрендом. Женщину арестовали по обвинению в домашнем насилии.

Инцидент произошел в Оклахома-Сити, штата Оклахома в ходе ссоры матери ребенка с владельцем оружия. Как удалось установить полицейским, мать годовалого мальчика и ее парень поссорились, сидя в машине. Ребенок также находился в салоне автомобиля. В ходе конфликта у мужчины выпал заряженный пистолет. Оружие было снято с предохранителя и упало очень неудачно, ранив ребенка сообщает ресурс Oklahoma's News.

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Пара попыталась отвезти мальчика в больницу, но по дороге встретила автомобиль скорой помощи. Врачам удалось предпринять неотложные меры и спасти ребенка. Сейчас он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, состояние стабильное.

Мать была арестована по обвинению в домашнем насилии в присутствии несовершеннолетнего, что является правонарушением.

Стоит отметить, что оружейное законодательство штата Оклахома считается традиционно дружественным к владельцам оружия. С 1 ноября 2019 года в Оклахоме больше не требуется разрешение на скрытое или открытое ношение огнестрельного оружия. Владельцам оружия разрешается перевозить его в общественном транспорте и носить везде, кроме школ и государственных учреждений.

В 2019 году президент США Трамп призвал усилить контроль продаж огнестрельного оружия. Это произошло после того, как три человека погибли из-за стрельбы у супермаркета Walmart в Оклахоме. А в 2021 году 25-летний житель Оклахомы открыл массированный огонь по людям, убив пятерых детей и одного взрослого.

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