В Америці чоловік випустив заряджений пістолет і поранив однорічну дитину

Трагедія сталася через конфлікт матері дитини з бойфрендом. Жінку заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві.

Інцидент стався в Оклахома-Сіті, штат Оклахома під час сварки матері дитини з власником зброї. Як вдалося встановити поліцейським, мати однорічного хлопчика та її хлопець посварилися, сидячи в машині. Дитина також перебувала в салоні автомобіля. У ході конфлікту у чоловіка випав заряджений пістолет. Зброя була знята із запобіжника і впала дуже невдало, поранивши дитину, повідомляє ресурс Oklahoma's News.

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Пара спробувала відвезти хлопчика до лікарні, але дорогою зустріла автомобіль швидкої допомоги. Лікарям вдалося вжити невідкладних заходів та врятувати дитину. Наразі його госпіталізовано, його життю нічого не загрожує, стан стабільний.

Мати була заарештована за звинуваченням у домашньому насильстві у присутності неповнолітнього, що є правопорушенням.

Варто зазначити, що законодавство про зброю штату Оклахома вважається традиційно дружнім до власників зброї. З 1 листопада 2019 року в Оклахомі більше не потрібен дозвіл на приховане чи відкрите носіння вогнепальної зброї. Власникам зброї дозволяється перевозити її в громадському транспорті та носити скрізь, крім шкіл та державних установ.

У 2019 році президент США Трамп закликав посилити контроль продажу вогнепальної зброї. Це сталося після того, як троє людей загинули через стрілянину біля супермаркету Walmart в Оклахомі. А у 2021 році 25-річний житель Оклахоми відкрив масований вогонь по людях, вбивши п'ятьох дітей та одного дорослого.

Раніше Фокус розповідав про стрілянину в штаті Алабама наприкінці матчу з американського футболу між шкільними командами.

Також Фокус повідомляв про стрілянину в російському виші, що призвела до численних жертв.