В Китае обнаружили идеально сохранившийся эмбрион динозавра (видео)

Ученые оценивают возраст находки в минимум 66 миллионов лет, а назвали его Малыш Инлянг.

В городе Ганьчжоу на юге Китая ученые обнаружили идеально сохраненный эмбрион динозавра, который был готов вылупиться из яйца. Ученые считают, что это беззубый динозавр-теропод или овирапторозавр, а его возраст составляет минимум 66 миллионов лет. По словам исследовательницы из Бирмингемского университета доктора Фион Вайсум Ма, это самый лучший эмбрион динозавра в истории, сообщает BBC.

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Это открытие позволило исследователям лучше понимать связь динозавров с птицами: окаменелость показывает, что эмбрион был в скрученном положении, так же как и птицы перед вылуплением из яйца. По словам доктора Фион Вайсум Ма, это указывает на то, что такое современное поведение птиц возникло и эволюционировало у их предков динозавров.

Овирапторозавр означает "ящерица-похитительница яиц". Эти динозавры были пернатыми и жили в поздний меловой период – от 100 до 66 миллионов лет назад – на территории современных Азии и Северной Америки.

Длинна эмбриона от головы до хвоста составляет 27 см, длинна яйца – 17 см. Оно хранится в музее Yingliang Stone Nature History. Яйцо нашли еще в 2000 году, но отправили в хранилище. С началом строительных работ в музее начали разбирать старые окаменелости, и исследователи обратили внимание на яйцо, в котором, по их предположениям, был эмбрион.

Часть тела динозавра все еще покрыта камнем и исследователи будут использовать передовые методы сканирования, чтобы воспроизвести изображение всего скелета.

[ + – ] видео из твиттера Бирмингемского университета

Ранее Фокус сообщал, что китайские палеонтологи обнаружили скелет динозавра Юрского периода, длинной почти 8 метров. Он сохранился примерно на 70%, а возраст составил 180 млн лет. Окаменелость назвали "национальным достоянием".

А в Бразилии, во время полицейского рейда, обнаружили редкий скелет птерозавра.