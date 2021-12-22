У Китаї виявили ембріон динозавра, що ідеально зберігся (відео)

Учені оцінюють вік знахідки на мінімум 66 мільйонів років, а назвали його Малюк Інлянг.

У місті Ганьчжоу на півдні Китаю вчені виявили ідеально збережений ембріон динозавра, який був готовий вилупитися з яйця. Учені вважають, що це беззубий динозавр-теропод або овірапторозавр, а його вік становить щонайменше 66 мільйонів років. За словами дослідниці з Бірмінгемського університету доктора Фіон Вайсум Ма, це найкращий ембріон динозавра в історії, повідомляє ВВС.

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Це відкриття дозволило дослідникам краще розуміти зв'язок динозаврів з птахами: скам'янілість показує, що ембріон був у скрученому становищі, як і птахи перед вилупленням з яйця. За словами доктора Фіон Вайсум Ма, це вказує на те, що така сучасна поведінка птахів виникла та еволюціонувала в їхніх предків динозаврів.

Овірапторозавр означає "ящірка-викрадачка яєць". Ці динозаври були пернатими і жили в пізній крейдяний період – від 100 до 66 мільйонів років тому – на території сучасних Азії та Північної Америки.

Довжина ембріона від голови до хвоста становить 27 см, довжина яйця – 17 см. Він зберігається в музеї Yingliang Stone Nature History. Яйце знайшли ще у 2000 році, але відправили до сховища. З початком будівельних робіт у музеї почали розбирати старі скам'янілості, і дослідники звернули увагу на яйце, у якому, за їхніми припущеннями, був ембріон.

Частина тіла динозавра все ще покрита каменем і дослідники використовуватимуть передові методи сканування, щоб відтворити зображення всього скелета.

[ + – ] Відео з твіттера Бірмінгемського університету

Раніше Фокус повідомляв, що китайські палеонтологи виявили скелет динозавра Юрського періоду, завдовжки майже 8 метрів. Він зберігся приблизно на 70%, а вік становить 180 млн років. Скам'янілість назвали "національним надбанням".

А у Бразилії, під час поліцейського рейду, виявили рідкісний скелет птерозавра.