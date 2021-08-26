Поліцейські замість археологів. У Бразилії під час рейду знайшли рідкісний скелет птерозавра

Знайдені скам'янілості є одним із найбільш повних кістяків птерозавра з коли-небудь знайдених.

Знайдені рештки виявили нову інформацію про тапехарідів або птерозаврів, які літали в небі в ранньому крейдяному періоді між 100 і 145 мільйонами років тому. Ці птерозаври найбільш відомі своїм гігантським гребенем, пише CNN.

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Найчастіше скам'янілості тапехарідів зустрічаються в Бразилії, але більшість з них є лише частковими рештками. Але знайдена скам'янілість містить частини майже всього тіла птерозавра, враховуючи шматочки м'яких тканин. Цей вид відомий як Tupandactylus navigans.

Рештки знайшли в шести квадратах вапнякових плит, які були конфісковані під час поліцейського рейду 2013 року в порту Сантос у Сан-Паулу.

"Скам'янілості в Бразилії охороняються законом, оскільки вони є частиною геологічної спадщини країни. Тому для збору рештків потрібен дозвіл, а торгівля і приватні колекції скам'янілостей в Бразилії незаконні", — розповів автор дослідження і палеонтолог з Університету Сан-Паулу Віктор Беккарі.

Після того як плити були перевезені в Університет Сан-Паулу, їх склали всі разом, як пазл, для більш детального вивчення, а щоб знайти кістки всередині каменю дослідники провели комп'ютерну томографію.

Беккарі та його колеги почали вивчати скам'янілість в 2016 році. Це відкриття ознаменувало собою перший випадок, коли вчені вивчили майже повний скелет, а не тільки череп T. navigans. Це дозволило експертам реконструювати, як виглядала б і поводилася істота.

"Зразок дуже добре зберігся, з більш ніж 90% скелета і відбитками м'яких тканин гребеня голови й ороговілого дзьоба", — додав Беккарі.

Скелет був витягнутий з багатої копалинами Crato Formation на північному сході Бразилії і датований приблизно 115 мільйонами років тому. Оскільки у птерозавра була довга шия, більшу частину часу він проводив на землі, добуваючи їжу, і не літав на великі відстані.

"Розмах його крил становив понад 2,5 м, а зріст — 1 м (40% припадало на гребінь голови). З огляду на такий високий гребінь, а також довгу шию, ця істота навряд чи могла літати на великі відстані", — зазначив Беккарі.

Однак у цих птерозаврів були пристосування, необхідні для польоту, враховуючи спинну кістку, яка допомагала підтримувати грудну клітку проти сил, що створюються рухом крил.

Крім великого головного гребеня, у T. navigans була ще одна особливість у вигляді великого гребеня на підборідді. Але щоб зрозуміти, як він вплинув на політ птерозавра необхідні додаткові дослідження.

"Цей зразок дозволяє нам краще зрозуміти повну анатомію цієї тварини і дає уявлення про екологію в якій він жив", — підсумували вчені.