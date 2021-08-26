Полицейские вместо археологов. В Бразилии во время рейда нашли редкий скелет птерозавра

Обнаруженные окаменелости являются одним из самых полных скелетов птерозавра из когда-либо найденных.

Обнаруженные останки выявили новую информацию о тапехаридах или птерозаврах, которые парили в небе в раннем меловом периоде между 100 и 145 миллионами лет назад. Эти птерозавры наиболее известны своим гигантским гребнем, пишет CNN.

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Зачастую окаменелости тапехаридов встречаются в Бразилии, но большинство из них являются лишь частичными останками. Но найденная окаменелость содержит части почти всего тела птерозавра, включая кусочки мягких тканей. Этот вид известен как Tupandactylus navigans.

Останки обнаружили в шести квадратах известняковых плит, которые были конфискованы во время полицейского рейда 2013 года в порту Сантос в Сан-Паулу.

"Окаменелости в Бразилии охраняются законом, поскольку они являются частью геологического наследия страны. Поэтому для сбора останков требуется разрешение, а торговля и частные коллекции окаменелостей в Бразилии незаконны", — рассказал автор исследования и палеонтолог из Университета Сан-Паулу Виктор Беккари.

После того как плиты были перевезены в Университет Сан-Паулу, их сложили все вместе, как пазл, для более детального изучения, а чтобы найти кости внутри камня исследователи провели компьютерную томографию.

Беккари и его коллеги начали изучать окаменелость в 2016 году. Это открытие ознаменовало собой первый случай, когда ученые изучили почти полный скелет, а не только череп T. navigans. Это позволило экспертам реконструировать, как выглядело бы и вело себя существо.

[ + – ] Обнаруженные останки в шести квадратах известняковых плит.

"Образец очень хорошо сохранился, с более чем 90% скелета и отпечатками мягких тканей гребня головы и ороговевшего клюва", — добавил Беккари.

Скелет был извлечен из богатой ископаемыми Crato Formation на северо-востоке Бразилии и датирован примерно 115 миллионами лет назад. Поскольку у птерозавра была длинная шея, большую часть времени он проводил на земле, добывая пищу, и не летал на большие расстояния.

"Размах его крыльев составлял более 2,5 м, а рост — 1 м (40 % приходилось на гребень головы). Учитывая такой высокий гребень, а также длинную шею, это существо вряд ли могло летать на большие расстояния", — отметил Беккари.

Однако у этих птерозавров были приспособления, необходимые для полета, включая спинную кость, которая помогала поддерживать грудную клетку против сил, создаваемых движением крыльев.

Помимо большого головного гребня, у T. navigans была еще одна особенность в виде большого гребня на подбородке. Но чтобы понять, как он повлиял на полет птерозавра необходимы дополнительные исследования.

"Данный образец позволяет нам лучше понять полную анатомию этого животного и дает представление об экологии в которой он жил", — заключили ученые.