"Покажем, как надо голодать" В Грузии сторонники и противники Саакашвили решили выяснить, кто лучше голодает (видео)

Триста активистов развернули в столице палаточный лагерь и заявили, что акция может стать бессрочной

Сторонники Саакашвили установили сцену для выступлений напротив здания парламента Грузии, возле главной новогодней елки страны. После этого активисты разбили палаточный городок, в котором около 300 человек пообещали голодовать вплоть до освобождения своего лидера, сообщает агентство Deutsche Welle.

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О голодовке протестанты предупредили на трехтысячном митинге, проведенном 21 декабря — в день рождения Михаила Саакашвили. Ожидается, что к голодовке присоединятся активисты в других городах Грузии.

Соратники экс-президента рассказали журналистам, что их беспокоит не только судьба Саакашвили, но политическая ситуация в стране в целом.

"При олигархе Бидзине Иванишвили Грузия стала все больше напоминать СССР, появилось большое количество политузников", — рассказал преподаватель одного из тбилисских университетов Георгий Мумладзе, присоединившийся к акции.

В качестве примера усиливающихся политических преследований протестующие приводят недавнее задержание в Берлине экс-начальника Генштаба Грузии Георгия Каландадзе. Ему инкриминируют проведение пыток, за что может грозить до 17 лет тюрьмы. Так же к идеологическим репрессиям активисты относят возобновление уголовного дела по обвинению в отмывании денег лидерами партии "Лело для Грузии" — Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесменом Автандилом Церетели.

Протестующие готовы идти до конца, проводя аналогию с Ирландской голодовкой 1981 года, когда погибло шестеро участников акции.

В день проведения митинга в Тбилисском городском суде прошло очередное заседание по обвинению Михаила Саакашвили в незаконном переходе государственной границы Грузии. Сам политик в суде не появился, сославшись на плохое самочувствие. Сторона обвинения выступила со вступительным словом, а адвокаты подали несколько ходатайств.

Что известно о деле Саакашвили

Расследование по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили было начато 1 октября, когда он вернулся из Украины в Грузию накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников. Сперва Саакашвили был помещен в тюрьму для бывших чиновников в городе Рустави, но после объявления голодовки и ухудшения здоровья был переведен в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани. Однако под давлением общественности его было решено перевезти в военный госпиталь в Гори, условием чего было прекращение голодовки.

В рамках дела о незаконном пересечении политиком границы обвинения предъявлены еще четырем лицам, и оно выделено в отдельное производство. Следующее заседание назначено на 13 января.

Ранее Фокус сообщал, что Саакашвили может стать инвалидом, если его не отправить лечить за границу.

Также Фокус рассказывал о том, что Саакашвили в клинике хотели накачать наркотиками.