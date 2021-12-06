Увеличить дозу в 10 раз: Саакашвили в клинике хотели накачать наркотиками, — Кипшидзе

Если бы политик принял эти повышенные дозы, он не смог бы явиться в суд. Эксперты считают, что применение высоких доз нейролептиков, согласно Стамбульскому протоколу, можно расценивать как фармакологическую пытку.

Бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили врачи клиники в Рустави прописали высокую дозу психотропных препаратов, которые используются при лечении психоза. Как заявил личный врач экс-президента, Николоз Кипшидзе, в назначении такого препарата не было никакой необходимости.

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Врач также сообщил, что в истории болезни Саакашвили он лично видел, что дозу, назначенную психиатром больницы, планировалось увеличить в 10 раз. И если бы его пациент принял такое количество нейролептиков, он не смог бы выступать в суде.

"Это было снотворное. Мы перестали принимать это лекарство в пятницу, перед первым слушанием… Считается, что это доза выше средней и может привести к большей слабости и более тяжелому состоянию. Если бы он принял эти повышенные дозы, он не смог бы явиться в суд", — сказал Кипшидзе, отметив при этом, что сейчас состояние здоровья Саакашвили такое, при котором его нельзя переводить в исправительную колонию Рустави.

В свою очередь руководитель грузинского Центра "Эмпатия" врач Мариам Джишкариани утверждает, что наркотическое вещество было приписано Саакашвили ошибочно. При этом она говорит о том, что ненадлежащее использование психотропных препаратов в пенитенциарном учреждении оценивается как фармакологическая пытка.

Стоит отметить, что использование нейролептиков в повышенных дозах в исправительных учреждениях недопустимо согласно Стамбульскому протоколу и конвенции ООН по правам человека.

Напомним, что 22 ноября нардеп Елизавета Ясько заявила, что здоровье Саакашвили подорвано окончательно. По ее словам, насилие, пытки и психологическое давление, которые были применены к экс-президенту в Глдани, повлияли на это.

Ранее она также сообщила, что Саакашвили в комнате для свиданий упал в обморок. В чувство его приводили врачи-реаниматологи.