Збільшити дозу в 10 разів: Саакашвілі в клініці хотіли накачати наркотиками, — Кіпшидзе

Якби політик прийняв ці підвищені дози, він не зміг би з'явитися до суду. Експерти вважають, що застосування високих доз нейролептиків, згідно зі Стамбульським протоколом, можна розцінювати як фармакологічне катування.

Колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі лікарі клініки в Руставі прописали високу дозу психотропних препаратів, які використовуються для лікування психозу. Як заявив особистий лікар експрезидента Ніколоз Кіпшидзе, у призначенні такого препарату не було жодної необхідності.

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Лікар також повідомив, що в історії хвороби Саакашвілі він особисто бачив, що дозу, призначену психіатром лікарні, планувалося збільшити в 10 разів. І якби його пацієнт прийняв таку кількість нейролептиків, він не міг би виступати в суді.

"Це було снодійне. Ми перестали приймати ці ліки в п'ятницю, перед першим слуханням... Вважається, що це доза вища за середню та може призвести до більшої слабкості й тяжчого стану. Якби він прийняв ці підвищені дози, він не зміг би з'явитися до суду", — сказав Кіпшидзе, зазначивши при цьому, що зараз стан здоров'я Саакашвілі таке, при якому його не можна переводити до виправної колонії Руставі.

У свою чергу, керівнця грузинського Центру "Емпатія" лікарка Маріам Джишкаріані стверджує, що наркотична речовина була приписана Саакашвілі помилково. При цьому вона говорить про те, що неналежне використання психотропних препаратів у пенітенціарному закладі оцінюється як фармакологічні тортури.

Варто зазначити, що використання нейролептиків у підвищених дозах у виправних установах є неприпустимим згідно зі Стамбульським протоколом і конвенцією ООН з прав людини.

Нагадаємо, що 22 листопада нардепка Єлизавета Ясько заявила, що здоров'я Саакашвілі підірвано остаточно. За її словами, насильство, катування та психологічний тиск, які були застосовані до експрезидента у Глдані, вплинули на це.

Раніше вона також повідомила, що Саакашвілі в кімнаті для побачень утратив свідомість. До тями його приводили лікарі-реаніматологи.