"Покажемо, як треба голодувати" У Грузії прихильники та противники Саакашвілі вирішили з'ясувати, хто краще голодує (відео)

Триста активістів розгорнули у столиці наметовий табір та заявили, що акція може стати безстроковою

Прихильники Саакашвілі встановили сцену для виступів навпроти будівлі парламенту Грузії біля головної новорічної ялинки країни. Після цього активісти розбили наметове містечко, де близько 300 людей пообіцяли голодувати аж до звільнення свого лідера, повідомляє агентство Deutsche Welle.

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Про голодування протестанти попередили на тритисячному мітингу, проведеному 21 грудня — у день народження Міхеіла Саакашвілі. Очікується, що до голодування приєднаються активісти в інших містах Грузії.

Соратники експрезидента розповіли журналістам, що їх непокоїть не лише доля Саакашвілі, а й політична ситуація в країні загалом.

"При олігарху Бідзіні Іванішвілі Грузія стала все більше нагадувати СРСР, з'явилася велика кількість політв'язнів", — розповів викладач одного з тбіліських університетів Георгій Мумладзе, який приєднався до акції.

Як приклад політичних переслідувань, що посилюються, протестувальники наводять нещодавнє затримання в Берліні ексначальника Генштабу Грузії Георгія Каландадзе. Йому інкримінують катування, за що може загрожувати до 17 років в'язниці. Також до ідеологічних репресій активісти відносять поновлення кримінальної справи за звинуваченням у відмиванні грошей лідерами партії "Лело для Грузії" — Мамукою Хазарадзе та Бадрі Джапарідзе, а також бізнесменом Автанділом Церетелі.

Протестувальники готові йти до кінця, проводячи аналогію з Ірландським голодуванням 1981 року, коли загинуло шестеро учасників акції.

У день проведення мітингу у Тбіліському міському суді відбулося чергове засідання за звинуваченням Міхеіла Саакашвілі в незаконному переході державного кордону Грузії. Сам політик у суді не з'явився, пославшись на погане самопочуття. Сторона звинувачення виступила зі вступним словом, а адвокати подали кілька клопотань.

Що відомо про справу Саакашвілі

Розслідування за фактом незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі розпочато 1 жовтня, коли він повернувся з України до Грузії напередодні місцевих виборів, щоб мобілізувати своїх прихильників. Спочатку Саакашвілі був поміщений у в'язницю для колишніх чиновників у місті Руставі, але після оголошення голодування та погіршення здоров'я був переведений до тюремної лікарні у тбіліському районі Глдані. Однак, під тиском громадськості його було вирішено перевезти у військовий шпиталь у Горі, умовою чого було припинення голодування.

У межах справи про незаконне перетинання політиком кордону звинувачення висунуто ще чотирьом особам, і воно виділено в окреме провадження. Наступне засідання призначено на 13 січня.

Раніше Фокус повідомляв, що Саакашвілі може стати інвалідом, якщо його не відправити лікувати за кордон.

Також Фокус розповідав про те, що Саакашвілі у клініці хотіли накачати наркотиками.